Проект амурских школьников по снижению гибели урожая представят на федеральном уровне

В Амурской области определены лидеры регионального этапа стратегической инициативы АСИ «Кадры будущего для регионов». Проект, набравший наибольшее количество баллов, будет презентован на федеральном уровне. Первое место заняла команда школьников, которая разработала для сельхозотрасли систему мониторинга погодных условий.

«Зная точный прогноз погоды, можно эффективно корректировать сроки посевов. Например, если известно, что зима будет ранней, можно выбрать определенные сорта зерновых, скорректировать сроки обработки полей и внесения удобрений. Благодаря этому меньше урожая будет гибнуть. Или, к примеру, мы знаем, что в течение трех дней будет дождь, значит, технику в это время лучше не выгонять. В этом случае мы экономим трудовые ресурсы, топливо», – рассказал наставник команды Сергей Спицын.

На втором месте оказались авторы проекта «Амурский колорит» – это своеобразная навигация для туристов, по которой заинтересованные лица смогут ознакомиться с достопримечательностями региона, стоимостью посещения того или иного объекта, узнать о его местонахождении, найти необходимые контакты.

Бронзу разделили две команды. Одна из них трудилась над проектом «БезОстатка», конечная цель которого – улучшение экологической обстановки в Амурской области, вторая разработала проект квест-игры под названием «АмурGame», сообщает областное правительство.