Амурские предприниматели смогут рассчитывать на субсидии в 200 тысяч

Предприниматели Амурской области смогут подавать заявки на получение прямых субсидий до 200 тысяч рублей. Глава минэконома Амурской области рассказала о мерах поддержки бизнеса, которые начали работать в регионе.

Документы на получение финансовой поддержки подаются предпринимателем в администрацию муниципалитета по месту осуществления деятельности. Об этой и других региональных мерах поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса рассказала министр экономического развития и внешних связей Амурской области Людмила Старкова.

«На первом этапе на эти цели из областного бюджета выделено 100 миллионов рублей. Претендовать на получение средств могут как предприниматели, ведущие деятельность в пострадавших отраслях экономики, так и те, у кого доходы снизились более чем на 30 процентов. Получить в руки предприниматели смогут до 200 тысяч рублей, а средства направить на выплату заработных плат сотрудников и оплату 50 процентов коммунальных платежей. В первую очередь поддержка будет оказываться небольшим предприятиям, в работе которых задействовано не более 15 сотрудников. Одним из главных условий, которые мы ставим перед получателями такой поддержки – сохранение занятости коллектива. По прошествии одного года предпринимателям необходимо подтвердить сохранение не менее 75 процентов коллектива», – отметила Людмила Старкова.

На региональном уровне удалось снизить ставки по нескольким видам налогов. Так, по упрощенной системе налогообложения для тех бизнесменов из перечня, кто объектом налогообложения выбрал доходы, налоговая ставка снизилась с 6 % до 1 %, а для тех, у кого налоговой базой является доход, уменьшенный на величину расходов, ее размер составит 5 % вместо 15 % по 28 видам экономической деятельности.

Транспортный налог для перевозчиков отменен до конца 2020 года, а по патентной системе налогообложения «налоговые каникулы» затронут все 63 вида бизнеса, на которые распространяется данная система.

На муниципальном уровне продолжается работа по снижению до конца года вполовину коэффициента по ЕНВД. Кроме этого, в регионе снижены ставки по налогу на имущество организаций: 0 % – для организаций, являющихся арендодателями (при обязательном условии снижения арендной платы для арендаторов не менее чем на 50 %) и 0,5 % – для организаций, являющихся собственниками объектов недвижимого имущества с площадью до 200 квадратных метров. Льготу могут получить представители 28 видов экономической деятельности.

Не смотря на сложную ситуацию в экономике региона в связи с действием ограничительных мер, в Амурской области продолжают регистрировать новых предпринимателей. Руководитель центра «Мой бизнес» Татьяна Ситникова сообщила, что в течении месяца при содействии инфраструктуры поддержки бизнеса в области появилось 5 новых компаний. Всего же, согласно данным единого реестра предпринимателей, в апреле в Амурской области зарегистрировано порядка 150 новых организаций.

«Возможности действующей инфраструктуры поддержки довольно широкие. От комплексных консультаций по ведению бизнеса до предоставления гарантийного поручительства. По последнему направлению у нас также появились специальные предложения. Поручительство теперь предоставляется в объеме 70 % от общей суммы кредита, а предприниматели из пострадавших отраслей экономики могут рассчитывать на поддержку даже при наличии текущей задолженности. Кроме этого, данная услуга теперь доступна бизнесменам, реализующим подакцизные товары. Но наиболее популярной услугой в текущее время остается реструктуризация и пролонгация действующих обязательств по оформленным ранее поручительствам», – поделилась Татьяна Ситникова.

Финансовая поддержка бизнеса продолжает оказываться в Амурской региональной микрокредитной компании. Там для предпринимателей было разработано несколько специальных кредитных продукта. Займы можно получить по ставке от 1 до 5,5 процента. Директор государственной микрокредитной компании Ольга Белоусова сообщила, что предприниматели возвращаются к своей деятельности после ограничений и в компанию уже поступают заявки получение средств. При этом цели у всех разные. Заем доступен предпринимателям в случае оплаты арендных платежей, выплаты зарплаты сотрудникам, задолженности перед поставщиками и так далее.

Министр экономического развития и внешних связей Амурской области Людмила Старкова отметила, что все решения, которые принимаются сейчас региональным Правительством, очень гибкие и могут пересматриваться с учетом мнения бизнес-сообщества. Эта работа будет продолжена в зависимости от развития ситуации в Амурской области.

Также в рамках пресс-конференции Людмила Старкова поздравила всех амурских предпринимателей с их профессиональным праздником. 26 мая по всей стране отмечается День российского предпринимательства.

«Предприниматели – люди особого склада ума и характера. Вы идете вперед, несмотря на трудности, осваиваете новые виды деятельности, сохраняете рабочие места. С вами вместе мы представляем нашу область на крупных региональных, всероссийских и международных площадках. Вы создаете производства, реализуете проекты, которые в дальнейшем становятся нашими визитными карточками. Значение вашей работы сложно переоценить. И в этот день мы желаем каждому из вас энергии для воплощения ваших идей!», – добавила Людмила Старкова.