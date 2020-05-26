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сегодня, 17:35 1

В центре Завитинска появится автогородок

В центре Завитинска появится автогородок
Фото: gorodok-tlt.ru/

В Завитинске впервые строят автогородок. Уникальную для города зону отдыха создают в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», который является частью нацпроекта «Жильё и городская среда».

Строители уже расчистили территорию. Далее рабочие уложат асфальт, нанесут дорожную разметку и установят знаки. Здесь местные жители смогут кататься на 10 веломобилях и одновременно изучать правила дорожного движения. На строительство автогородка потратят около 6 миллионов рублей, выделенных из федерального и местного бюджетов.

В прошлом году почти такую же сумму потратили власти Завитинска на благоустройство территории в городском парке. В ходе реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» здесь появилась современная спортивная площадка.

Всего в прошлом году в ходе нацпроекта «Жильё и городская среда» в области благоустроили 42 двора и облагородили 13 парков и скверов. Тогда на региональный проект «Формирование комфортной городской среды» было выделено 276 миллионов рублей. 250 из них – деньги из федерального бюджета, остальные 26 миллионов – средства, выделенные муниципалитетами.

Деньги были направлены на реализацию муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований, в том числе площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных общественных территорий. Также на эти средства благоустроили дворовые территории.

Поучаствовать в проекте в 2019 году решили 12 муниципальных образований области: города Белогорск, Благовещенск, Зея, Завитинск, Райчихинск, Свободный, Сковородино, Тында, ЗАТО Циолковский, Шимановск, поселок Прогресс и Тамбовский сельсовет.

В этом году в программе по благоустройству участвуют 11 муниципалитетов Приамурья. Комфортнее станет в Благовещенске, Белогорске, Завитинске, Зее, Райчихинске, Свободном, Сковородино, Тынде, Циолковском, Шимановске и Прогрессе.

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется в Приамурье с 2017 года. В 2018 году по городской среде средства получили 8 муниципальных образований: город Благовещенск, Белогорск, Свободный, Райчихинск, Тында, поселок городского типа Прогресс, Магдагачи и Ивановский сельсовет; на обустройство мест массового отдыха населения средства получил город Райчихинск. На это было выделено более 198 тысяч рублей. В 2018 году благоустроено 46 дворовых, 7 общественных территорий и один парк в городе Райчихинск, а в 2017 году 38 дворовых территорий, 8 общественных территорий и один парк в городе Свободном, сообщает областное правительство.

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#жизнь #Завитинск

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Комментарии
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  • AmurLand

    AmurLand
    59 минут назад

    интересно =)

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