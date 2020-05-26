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Соседи вызвали полицию, когда увидели, как женщина снимает видео в ТикТок с трупом (видео)

Соседи вызвали полицию, когда увидели, как женщина снимает видео в ТикТок с трупом (видео)
Фото: Стоп-кадр из видео

Блогерша с ником rossymiranda3 из США сняла юмористический ролик для ТикТок. В ролике девушка моет полы, когда молодой человек проходит по чистому мокрому полу. Увидев это, девушка наказывает парня за проступок – на видео она несёт на плече, пританцовывая, завёрнутый в мешок труп.

Блогерша разыграла сценку в рамках очередного флешмоба, вдохновлённого мемом с танцующими носильщками гроба. Однако соседи, заметив девушку с трупом в руках, испугались и вызвали полицию. Правоохранителям они сообщили о том, что видели, как девушка выносит из дома труп.

Полицейские, прибыв на «место преступления», узнали, что женщина выносила из дома манекен, и снимала ролик для социальной сети. Стражи порядка объяснили все жителям и успокоили бдительных граждан. Ролик быстро стал набирать просмотры, и пользователи, узнавшие оставшуюся за кадром историю, принялись подшучивать над соседями блогерши. Они отметили, что те, вероятно, считают девушку силачкой, раз она может танцевать с парнем на плече. Но некоторые порадовались, что это всего лишь флешмоб, и оценили беспокойство соседей, сообщает Life.

Ранее в Ленинградской области полицейские задержали 25-летнего таксиста, который убил девушку и час катал ее тело в тележке по улицам города.

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#юмор

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