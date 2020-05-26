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сегодня, 17:17 4

Россияне предпочитают не платить налоги

Россияне предпочитают не платить налоги
Фото: pixabay.com

Доля россиян, допускающих уход от налогов, выросла из-за кризиса до 45 %. Эксперты Центра стратегических разработок связывают это со снижением доходов населения и тревогой по поводу будущего.

В кризис выросла доля россиян, которые допускают неуплату налогов с 35 % в конце прошлого года до 45 % в мае 2020 года. Это показало исследование ЦСР «Налоги глазами россиян». Именно столько респондентов на вопрос «Как вы относитесь к ситуации, когда физические лица уклоняются от уплаты налогов?» ответили, что налоги иногда допустимо не уплачивать. Еще в декабре 2019 года больше половины россиян (54%) выбирали ответ «Налоги обязательны к уплате и нельзя оправдать того, кто их не уплачивает», сообщает РБК.

Сейчас более 60 % граждан отмечают снижение доходов по сравнению с февралем, из них 43 % отмечают падение доходов более чем на 15 %.

Около 53 % респондентов отмечают высокий риск снижения зарплаты в будущем, две трети беспокоятся, что им не хватит денег на привычный образ жизни.

«Тенденция, безусловно, вызвана снижением уровня доходов и стремлением населения выжить любой ценой – сохранить лишнюю копейку при невозможности заработать», — сказала РБК руководитель направления фискальной политики экономической экспертной группы Александра Суслина.

Рост доли оправдывающих уклонение от налогов, по словам эксперта, – очень плохой сигнал о снижении доверия граждан к действиям правительства, «объявленные антикризисные меры большинству населения кажутся недостаточными как минимум потому, что предоставлены далеко не всем категориям граждан».

Одновременно с ростом допускающих неуплату налогов в кризис выросла доля граждан, не знающих, на что государство тратит поступившие в бюджет налоговые платежи, – с 38 % в конце прошлого года до 57 % в мае 2020 года, следует из результатов исследования ЦСР. Лишь 12 % населения регулярно следит за информацией о расходах бюджета.

Большинство россиян (61%) выступают за прогрессивную шкалу подоходного налога (НДФЛ) и имущественных налогов, показал опрос.

В связи с кризисом в поисках новых источников пополнения бюджета президент Владимир Путин предложил обложить НДФЛ процентный доход от вкладов свыше 1 миллиона рублей, а также поднять ставки на выплату дивидендов и процентов по займам за рубеж до максимума 15 и 20 %.

В целом уровень налоговой культуры россиян ЦСР охарактеризовал как удовлетворительный с индексом 0,65 при максимальном значении на уровне единицы. Абсолютное большинство (92 %) россиян знает, какие налоги обязано платить. Половине известно о всех действующих в России налогах для физлиц.

67 % россиян знают о налоговых льготах и 43 % пользовались ими. Применение налоговых льгот больше характерно для старшего поколения: 66 % респондентов в возрасте от 60 лет и старше имеют такой опыт.

Наиболее компетентны в налоговой сфере россияне с официальной зарплатой и предприниматели. Наиболее отстранены от темы налогов молодые люди 18 – 29 лет.

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#налоги #финансы

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Комментарии
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  • Sergey_Korenev

    Sergey_Korenev
    43 минуты назад

    В кризис выросла доля россиян, которые допускают неуплату налогов с 35 % в конце прошлого года до 45 % в мае 2020 года...

    Допускают неуплату и предпочитают не платить - по мнению приамурье.инфо это одно и то же?

  • Прекрасное далеко

    Прекрасное далеко
    32 минуты назад

    Один неглупый человек сказал следующее:

    В вопросе уплаты налогов государству (по типу взаимоотношений человек-государство) население делится на "подданных" и "граждан".

    "Граждане" понимают, на что уходят налоги, система прозрачна и отчетна. Они чувствуют на себе и своей жизни "отдачу" от своих налогов.

    "Подданные" не понимают на какие цели, "на что" уходят уплачиваемые налоги. Система непрозрачна, коррупционна, человек не чувствует на себе и своей жизни "отдачу" от уплачиваемых налогов.

    Вопрос знатокам: россияне подданные или граждане?

  • Scoville

    Scoville
    2 минуты назад

    Прекрасное далекоОдин неглупый человек сказал следующее:

    В вопросе уплаты налогов государству (по типу взаимоотношений человек-государство) население делится на "подданных" и "граждан".

    "Граждане" понимают, на что уходят налоги, система прозрачна и отчетна. Они чувствуют на себе и своей жизни "отдачу" от своих налогов.

    "Подданные" не понимают на какие цели, "на что" уходят уплачиваемые налоги. Система непрозрачна, коррупционна, человек не чувствует на себе и своей жизни "отдачу" от уплачиваемых налогов.

    Вопрос знатокам: россияне подданные или граждане?


    Россияне третья группа, рабы.

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