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сегодня, 17:07 1

За сутки в России зафиксировано рекордное число смертей от коронавируса

За сутки в России зафиксировано рекордное число смертей от коронавируса
Фото: pixabay.com

26 мая в России умерли 174 человека, заразившихся коронавирусом COVID-19. Таким образом, зафиксировано рекордное число смертей в сутки.

Накануне суточный прирост составил 92 человека. Общее число летальных исходов в стране достигло 3 807, пишет «Коммерсант». В первую пятерку регионов по количеству летальных случаев вошли Дагестан (21 человек), Санкт-Петербург (12), Московская область (9), Нижегородская область (7), Смоленская область (5).

Всего в России коронавирус подтвержден у более чем 362 тысяч человек. С начала эпидемии выздоровели свыше 131 тысячи больных. Проведено более 9,1 миллиона тестов на наличие вируса.

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#коронавирус

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