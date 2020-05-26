В Белогорске вынесен приговор парням, ограбившим кафе

В Белогорске суд вынес приговор трем молодым людям. Они в июне 2019 года совершили ограбление кафе «Пекин». На дело парни пошли в масках и с оружием.

По словам старшего помощника прокурора Белогорска Алисы Казариновой, представлявшей на судебном процессе сторону гособвинения, преступление совершили молодые люди 1998 года рождения. Парни не были женаты и судимы.

Идея об ограблении пришла в голову амурчанину, который до этого пару лет работал в «Пекине» диджеем. Он знал, что в подсобке стоит сейф, где хранятся деньги. Парень предложил своему другу пойти на дело вместе.

Чтобы осуществить задуманное, молодые люди обратились за помощью к знакомому, который на тот момент работал охранником в кафе. Он должен был следить по монитору за камерами видеонаблюдения, расположенными в фойе, и в тот момент, когда в кафе никого не останется, сообщить им об этом. В планах у молодых грабителей было спрятаться под лестничным маршем и дождаться закрытия кафе. После закрытия они собирались напасть на администратора, забрать из сейфа деньги и жесткий диск видеорегистратора с камер видеонаблюдения, чтобы их не опознали. Для осуществления задуманного парни прихватили с собой газовый пистолет и макет пистолета.

Все прошло так, как задумали грабители. Спрятавшись под лестничным маршем, они надели на головы вязаные шапки с прорезями для глаз и стали дожидаться закрытия заведения. Около часу ночи 8 июня из кафе ушли последние посетители. Ушел и парень, который в тот вечер дежурил. Молодой человек написал подельникам сообщение, что кафе закрывается и в нем никого нет, кроме друга хозяина кафе – гражданина КНР.

Выбравшись из-под лестницы, грабители напали на китайца, который остался в кафе один. В тот момент, когда он закрывал двери заведения, грабители приставили к нему пистолет и направились в помещение, где стоял сейф. Парни заставили гражданина КНР открыть сейф и отдать им все лежащие там деньги. Потом они забрали жесткий диск видеорегистратора, сотовый телефон у китайца, чтобы он не смог сообщить о нападении, и скрылись.

На улице парни разделились. Организатор ограбления на такси добрался до дома, сжег в печи одежду, обувь, маску и мобильный телефон, отнятый у китайца. Затем пересчитал деньги. Сумма украденного составила 171 тысячу рублей. Но когда спустя час пришли подельники, сказал им, что похищенных денег было всего 56 тысяч. Деньги распределили следующим образом: 10 тысяч – охраннику кафе, по 26 – ему с другом.

Приговор был вынесен 15 мая этого года, пишет Amur28.info. До суда парни возместили большую часть украденного. Остаток в размере 39 тысяч рублей был взыскан по решению суда с организатора ограбления, который отправился за решетку на 2 года и 10 месяцев. Чуть меньше в тюрьме проведет его друг – 2 года и 8 месяцев. Охранника кафе суд приговорил к 2 годам и 7 месяцам лишения свободы. Все трое будут отбывать свои сроки в колонии общего режима, рассказала старший помощник прокурора Белогорска Алиса Казаринова.