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сегодня, 16:42 2

В Амурской области выявлено 16 новых случаев COVID-19

В Амурской области выявлено 16 новых случаев COVID-19
Фото: sm-news.ru

За последние сутки в Амурской области зарегистрировано 16 случаев, всего в регионе 401 заболевших новой коронавирусной инфекцией. 113 человек выписаны с выздоровлением. Таким образом, эпидобстановка становится более напряженной.

«Эпидемиологическая ситуация, к сожалению, нарастает», – отметила главный санитарный врач области Ольга Курганова на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

«Сокращается протекание заболевания в бессимптомной и в лёгкой форме. Больных с пневмонией уже 47 %, что влечёт увеличение коечного фонда, – констатировала руководитель Роспотребнадзора по Амурской области. – По сравнению с аналогичным периодом прошлого года мы отмечаем и рост внебольничных пневмоний».

«Количество заболевших пневмонией связано, в первую очередь, с тем, что начали активно проводить превентивные исследования на лёгких методом компьютерной томографии. Мы выявляем так называемые немые пневмонии – без клинических проявлений, что позволяет рано поставить диагноз "пневмония" и начать адекватное лечение. Это даёт хороший процент выздоровевших», – добавила советник губернатора Марина Гулевич.

Продолжаются мероприятия по медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию на коронавирус в отношении 1 286 человек, бывших в контакте с заболевшими.

«Больше всего нас беспокоит город Благовещенск. Самый сложный для нас объект – это детский сад № 5, где в связи с заносом заболевания выявлено 5 случаев – 3 человека персонала и 2 воспитанника. Всего в данном очаге 352 контактных человека. В трёх медицинских учреждениях – Благовещенской городской клинической больнице, областной детской клинической больнице, областной клинической больнице – зарегистрирован занос инфекционного заболевания COVID-19. Проводятся мероприятия по контактным медицинским работникам и пациентам», – сообщила Ольга Курганова.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • Allenga

    Allenga
    17 минут назад

    А вот у меня вопрос. Заболел ребенок, его одного кладут в больницу или с родителем?

  • Б-29

    Б-29
    5 минут назад

    AllengaА вот у меня вопрос. Заболел ребенок, его одного кладут в больницу или с родителем?


    Посмотрите в смс оповещения от МЧС, которые ежедневно поступают вам на телефон. Там есть номер телефона горячей линии. Позвонив по этому номеру получите исчерпывающий ответ.

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