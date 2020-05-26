Кто-то схватил мои легкие: переболевший COVID-19 врач рассказал о работе и болезни

Бывший амурчанин Егор Махин, который сейчас работает врачом-инфекционистом в крупном подмосковном инфекционном центре, дал интервью программе «Простые вопросы» и рассказал, как он сам переболел новым коронавирусом. Также речь шла о работе врачей в «грязной» зоне и о доплатах, которые врачи получают за работу с коронавирусными пациентами.

Егор рассказал, что уже больше месяца лечит пациентов с COVID-19 в инфекционном центре имени Демихова. Его построили буквально за месяц, рассказывает гость программы: «Огромный комплекс, до 900 человек. В настоящий момент у нас 246 пациентов, все ковид-положительные».

Егор поделился, что и сам переболел коронавирусом. У него была диагностирована пневмония.

«Температура была в норме, кашля не было, я все смел на усталость, но позже почувствовал такое ощущение, что кто-то схватил мои легкие. Грудная клетка начала сдавливаться. У меня выявили ковид-пневмонию. Поражение до 25 %. Затем симптоматика начала развиваться... Самый у меня неприятный симптом – боль в глазах. Сутки не мог смотреть на свет, головная боль, к пятым суткам стало пропадать обоняние… Слабость жуткая, очень хотелось спать», – рассказал Егор.

Также разговор зашел о доплатах врачам. По словам Егора Махина, все обещания, данные медикам, выполняются: «У нас приходит зарплата тремя суммами: оклад, доплата президента и стимулирующая выплата мэра Москвы. Все приходит в полном объеме. Зарплаты составляют до полумиллиона рублей в месяц, зависит у кого сколько ставок, кто на какой специализации».