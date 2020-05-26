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Грузовое сообщение на международных пунктах пропуска в Приамурье действует с ограничениями

Грузовое сообщение на международных пунктах пропуска в Приамурье действует с ограничениями
Фото: архив Амур.инфо

В Благовещенске состоялось очередное заседание оперативного штаба. На нем доложили о работе, организованной на международных пунктах пропуска в Амурской области.

Ранее, 20 мая, открылось грузовое сообщение по благовещенскому направлению, а 25 мая стартовала работа в Пояркове.

Сотрудники Благовещенской таможни и пограничники полностью обеспечены средствами защиты. Соответствующую работу провело министерство экономического развития и внешних связей Приамурья. Ведомствам были переданы защитные костюмы многоразового использования.

Начальник Благовещенской таможни Михаил Сорокин отметил, что сегодня действует ряд ограничительных мер. Общий принцип заключается в непересечении физическими лицами границы в обоих направлениях. Суда проходят контроль на определенном для этого причале. Экипажи в обеих странах не выходят на берег.

«Доставка товаров осуществляется только барже-буксирными составами в контейнерах. Товарооборот на сегодня относительно небольшой. Импорт – это традиционно овощи/фрукты, техника, сельхозоборудование и так далее. Экспорт пока составляет соевое масло», – сказал Михаил Сорокин.

Также на заседании штаба министр экономического развития и внешних связей Людмила Старкова отметила, что по линии генконсула КНР в Хабаровске в регион поступила помощь в объеме 30 тысяч защитных масок, которые направлены на распределение в министерство здравоохранения Приамурья, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

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