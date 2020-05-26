В Кантон-Коммуне 27 мая не будет электроэнергии

Жителей Кантон-Коммуны – села в Благовещенском районе – предупредили о плановом отключении электричества. Света не будет три часа.

Объявление об отключении в связи с предстоящими работами разместили в Инстаграме распределительной сетевой компании.

«Мы предупреждаем о плановых отключениях электроэнергии в селе Кантон-Коммуна Благовещенского района и в садах на 17 километре Новотроицкого шоссе для проведения работ на ВЛ 10 кВ», – сообщается в публикации.

Отключение электроэнергии запланировано с 13:30 до 16:30.