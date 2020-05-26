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Школьник смог выжить после встречи с медведем (видео)

Школьник смог выжить после встречи с медведем (видео)
Фото: Free-Photos с сайта Pixabay

Двенадцатилетний мальчик и его отец продемонстрировали чудеса выдержки при встрече с диким медведем в итальянской провинции Тренто. Родственники гуляли по скалам, где встретились с хищником.

Видео было сделано около полудня 24 мая вблизи местечка Нова-ди-Спорминоре в Доломитовых Альпах. Семья из семи человек выбралась на пикник, а пока взрослые обустраивали место, Алессандро отправился осматривать окрестности и искать камни любопытных форм.

«Он был от нас в нескольких десятках метров, когда я обратил внимание на появившегося из-за кустов за его спиной медведя. Тот явно искал добычу. Мы запаниковали, а вот Алессандро нет», – рассказал его дядя.

По его словам, мальчик во время карантина как раз изучал особенности поведения при встрече с дикими животными, в том числе и с медведем, так что он знал, что ни в коем случае нельзя смотреть зверю в глаза, совершать резкие движения или пытаться убежать. Школьнику хватило выдержки медленно спуститься по склону к своим родственникам, которые следили за каждым его шагом.

Медведь долго примерялся к добыче, вставал на задние лапы и прятался в кустах, но в конце концов отступил.

«Животные и природа – это его страсть, он читает много книг, исследований и мечтает о приключениях и открытиях», – переводят слова дяди «Вести».

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#животные #происшествия

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