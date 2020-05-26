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сегодня, 15:40 0

В Приамурье выпускники-отличники смогут получить золотые медали

В Приамурье выпускники-отличники смогут получить золотые медали
Фото: instagram.com

Аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении» выпускникам в этом году будут выдавать при условии, если все итоговые оценки за курс средней школы – «пятерки». Об изменениях, которые произошли из-за пандемии, рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Об этом в своем Инстаграме написало министерство образования и науки Амурской области.

Такое решение принято с учетом того, что ЕГЭ станут сдавать только выпускники, которые решат поступать в высшие учебные заведения. Раньше школьникам приходилось подтверждать право на эту высокую награду баллами ЕГЭ – их нужно было набрать не менее 70.

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#образование #школа

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