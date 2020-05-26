Пойдет под суд благовещенец, скинувший женщину с балкона

Прокуратура Благовещенска направила в суд уголовное дело в отношении 50-летнего жителя областного центра. Его обвиняют в совершении четырех преступлений, в том числе в покушении на убийство: амурчанин скинул женщину с высоты 6-го этажа.

По версии следствия, в сентябре прошлого года мужчина пришел к бывшей сожительнице, чтобы помириться. Благовещенец дождался ее прихода, увидел, как она открыла входную дверь, и незаконно проник в квартиру. Девушка отказалась разговаривать с ним. Тогда мужчина ударил ее, а затем вытолкал на балкон и перебросил через нижний край оконной рамы. Девушка выпала с высоты 6-го этажа и упала на грунт. Ей своевременно была оказана медицинская помощь.

Благовещенец же похитил из квартиры кошелек с деньгами, мобильный телефон, причинив пострадавшей ущерб на сумму 14 тысяч рублей. С места преступления он скрылся. В этот же день злоумышленник снял деньги с банковской карты, находившейся в похищенном кошельке, – 7,3 тысячи рублей.

Суд избрал в отношении горожанина меру пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование осуществлялось следственным отделом по Благовещенску СУ СК России по Амурской области.

Как сообщает прокуратура Амурской области, в соответствии с Уголовным кодексом РФ за покушение на убийство суд может назначить обвиняемому до 10 лет лишения свободы за незаконное проникновение в жилище до одного года исправительных работ. За кражу с причинением значительного ущерба может быть назначено до пяти лет, за кражу с банковского счета – до шести лет лишения свободы. Уголовное дело рассмотрит Благовещенский городской суд.