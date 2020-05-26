Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:15 0

Амурские пожарные и спасатели продезинфицировали 50 населенных пунктов (фото)

Амурские пожарные и спасатели продезинфицировали 50 населенных пунктов (фото)
Фото: пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ

С 23 апреля по 25 мая было проведено 134 мероприятия по дезинфекции в 50 населенных пунктах в 14 районах области. Работы проводятся по заявке органов местного самоуправления.

К проведению обеззараживания объектов и участков местности на территории муниципальных образований привлечены работники поисково-спасательной и противопожарной служб. На данный момент все заявки отработаны на 100 процентов.

В общей сложности работа проведена на 148 объектах с общей площадью помещений 13 306 квадратных метров и 637 участков местности на площади 496 498,3 квадрата. В проведении мероприятий было задействовано 296 сотрудников противопожарной службы области, сообщает пресс-служба Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

«Для проведения дезинфекции за счет средств областного бюджета было приобретено 300 ранцевых опрыскивателей на общую сумму 1,729 миллиона рублей. – рассказал министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области Алексей Венглинский. – Все РЛО выпущены из резерва согласно распоряжению губернатора и распределены по пожарным частям. Именно их используют для дезинфекции объектов. Также личный состав, привлекаемый к данным мероприятиям, обеспечен средствами индивидуальной защиты: противогазами и общевойсковыми защитными костюмами».

Просмотров всего: 504

#коронавирус #МЧС

распечатать


Коронавирус 1

В Амурской области выявлено 16 новых случаев COVID-19
Коронавирус

В Амурской области 5 человек находятся на аппаратах ИВЛ

Коронавирус

В перинатальном центре Амурской области ограничили прием на 2 недели
Коронавирус 4

В Шимановск прибыли военные для борьбы с коронавирусом
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь