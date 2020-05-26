Амурские пожарные и спасатели продезинфицировали 50 населенных пунктов (фото)

С 23 апреля по 25 мая было проведено 134 мероприятия по дезинфекции в 50 населенных пунктах в 14 районах области. Работы проводятся по заявке органов местного самоуправления.

К проведению обеззараживания объектов и участков местности на территории муниципальных образований привлечены работники поисково-спасательной и противопожарной служб. На данный момент все заявки отработаны на 100 процентов.

В общей сложности работа проведена на 148 объектах с общей площадью помещений 13 306 квадратных метров и 637 участков местности на площади 496 498,3 квадрата. В проведении мероприятий было задействовано 296 сотрудников противопожарной службы области, сообщает пресс-служба Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

«Для проведения дезинфекции за счет средств областного бюджета было приобретено 300 ранцевых опрыскивателей на общую сумму 1,729 миллиона рублей. – рассказал министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области Алексей Венглинский. – Все РЛО выпущены из резерва согласно распоряжению губернатора и распределены по пожарным частям. Именно их используют для дезинфекции объектов. Также личный состав, привлекаемый к данным мероприятиям, обеспечен средствами индивидуальной защиты: противогазами и общевойсковыми защитными костюмами».