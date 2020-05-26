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Родители по ошибке похоронили живого ребенка

Родители по ошибке похоронили живого ребенка
Фото: Rainer Maiores с сайта Pixabay

В индийском штате Гуджарат родители по ошибке заживо похоронили младенца. Ребенок после рождения перестал шевелиться, поэтому родители приняли решение похоронить новорожденную.

Девочку на следующее утро нашел прохожий. Мужчина позвал соседей, которые помогли откопать малыша, после чего вызвали медиков и правоохранителей, сообщает РИА Новости.

Состояние девочки было критическим, и местные жители решили не дожидаться скорой и сами отвезли ее в поликлинику, где врачи узнали ребенка. Как выяснилось, они принимали роды у ее матери днем ранее. Ребенок появился на свет на 24 неделе беременности, то есть на два с половиной месяца раньше обычного срока. В поликлинике не было реанимации для новорожденных, поэтому врач рекомендовал родителям отвезти дочь в частную больницу.

Как сообщили сами родители, по дороге из больницы ребенок перестал шевелиться, после чего семья решила его похоронить.

Спасенную девочку доставили в реанимацию, однако через 30 часов она скончалась.

Ранее медики смогли выходить младенца, которого нашли в запечатанном глиняном горшке на кладбище в индийском городе Барели. Удочерить девочку хотят несколько семей, в том числе и спасители ребенка.

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#дети #происшествия

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