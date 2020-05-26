Новый вид охраняемых территорий – природные комплексы – появится в Приамурье

В Амурской области появятся природные комплексы. Это новый вид особо охраняемых территорий, наряду с заказниками и заповедниками. Муниципалитеты будут решать, на каких землях устанавливать запрет на ту или иную хозяйственную деятельность. Соответствующий закон принят в двух чтениях депутатами региона.

«Таким образом, депутаты на законодательном уровне закрепили неоднократные просьбы органов местного самоуправления сохранить зеленый пояс вокруг сел от распашки, вырубки и прочих вмешательств», – объяснила председатель аграрного комитета Законодательного собрания Амурской области Ирина Киевская. На сегодняшний день перечень особо охраняемых природных территорий Приамурья состоит из 89 объектов. Среди них 31 заказник, 56 памятников природы, один природный парк (Бурейский) и одно водно-болотное угодье (Альдикон), сообщает в Инстаграме амурское заксобрание.

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Александр Авдеев