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сегодня, 15:03 1

Новый вид охраняемых территорий – природные комплексы – появится в Приамурье

Новый вид охраняемых территорий – природные комплексы – появится в Приамурье
Фото: pixabay.com

В Амурской области появятся природные комплексы. Это новый вид особо охраняемых территорий, наряду с заказниками и заповедниками. Муниципалитеты будут решать, на каких землях устанавливать запрет на ту или иную хозяйственную деятельность. Соответствующий закон принят в двух чтениях депутатами региона.

«Таким образом, депутаты на законодательном уровне закрепили неоднократные просьбы органов местного самоуправления сохранить зеленый пояс вокруг сел от распашки, вырубки и прочих вмешательств», – объяснила председатель аграрного комитета Законодательного собрания Амурской области Ирина Киевская.

На сегодняшний день перечень особо охраняемых природных территорий Приамурья состоит из 89 объектов. Среди них 31 заказник, 56 памятников природы, один природный парк (Бурейский) и одно водно-болотное угодье (Альдикон), сообщает в Инстаграме амурское заксобрание.

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#заксобрание #природа

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Комментарии
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  • Б-29

    Б-29
    37 минут назад

    Уважаемые редакторы Приамурье.инфо! Какое отношение имеет закон принятый Законодательным собранием Амурской области к территории Приамурья? Теперь наши местные законотворцы будут принимать законы для Хабаровского края и Еврейской автономной области? А жители этих двух регионов об этом знают?

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