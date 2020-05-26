В Амурской области 5 человек находятся на аппаратах ИВЛ

В Приамурье 5 человек находятся на искусственной вентиляции лёгких. Об этом рассказала и. о. министра здравоохранения Светлана Леонтьева на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Оно состоялось 26 мая.

Она сообщила, что на амбулаторном лечении находятся 19 человек. Это люди, которые не имеют клинических проявлений с установленным диагнозом COVID-19, и те, которым позволяют жилищные условия получать лечение амбулаторно.

«Из выздоровевших 113 человек – 21 ребёнок. Из всех пациентов, которые получают лечение в медицинских организациях с установленным диагнозом COVID-19, у 216 – пневмония, из них двое детей. 5 взрослых находятся на искусственной вентиляции лёгких. Из заболевших 35 – это медицинские работники, 6 из них выздоровели, 13 с внебольничной пневмонией сейчас на лечении в городской клинической больнице», – сообщила Светлана Леонтьева.

Увеличивается количество исследований в лабораториях, подведомственных министерству здравоохранения. В сутки они проводят более 600 исследований у условно здоровых лиц.

Развёрнуто 7 инфекционных госпиталей на 590 коек – в Благовещенске три госпиталя и по одному в Белогорске, Тынде, Зее и Свободном.

Средствами индивидуальной защиты медицинские организации области с учётом того, что прирастает количество лиц с установленным диагнозом COVID-19, обеспечены до месяца работы. В ближайшие дни ожидается поставка многоразовых костюмов, сообщает амурское правительство.

По поручению губернатора проводится работа с жалобами по выплате стимулирующих надбавок медработникам, которые по роду своей деятельности работают с больными коронавирусом.

«Поступила 21 жалоба, одна обоснованная. Все жалобы разбираются, всем ответы даны», – сказала и. о. министра.