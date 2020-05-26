В Приамурье туристов будут завлекать вечной мерзлотой и салом в шоколаде

Амурская область на туристической онлайн-выставке «Знай наше» представила возможности отдыха в регионе. В течение 3 часов эксперты, общественники, туроператоры, представители региональной власти в режиме онлайн рассказывали о новинках предстоящего сезона и о том, чем может удивить регион путешественника.

Количество зрителей, смотревших видеотрансляцию, превысило 2 тысячи человек. Основную аудиторию составили жители европейской части страны: туроператоры, блогеры, инфлюенсеры, туристы.

Всероссийская туристическая онлайн-выставка продлится до 31 мая. В ней принимают участие 15 регионов России. В их числе Амурская, Мурманская, Калужская области, Приморский край, Сахалин, Алтай и другие. Главная цель мероприятия – презентовать новые туристические возможности регионов, готовые продукты региональных туроператоров, а также актуальные предложения отелей и санаториев.

В первом блоке выступлений слушателям рассказали, как область готовится к старту сезона 2020 и предложили готовый чек-лист для туриста.

«Дальневосточники очень позитивные люди, поэтому, несмотря на все сложности, мы уверенно готовимся к старту летнего туристического сезона. И сегодня мы представляем наш регион как универсального партнера в туризме. Амурская область готова предложить варианты отдыха и для любителей экстрима и для тех, кто, напротив, любит путешествовать не спеша, изучая историю и культуру. Для тех, кто стремится покорить очередную вершину и тех, кто мечтает увидеть бескрайние золотые поля. Здесь открываются большие возможности для автопутешествий и что без сомнения удивит любого туриста – яркие живые контрасты. У нас вы можете увидеть советское прошлое и прогрессивное будущее, насладиться солнечной погодой (Благовещенск расположен на одной широте с Сочи) и найти под мхом в тайге вечную мерзлоту», – рассказала первый заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области Екатерина Киреева.

Она также отметила, что практически любой готовый турпродукт, который предлагают сейчас туроператоры региона, можно переделать в тур-конструктор, что открывает новые возможности для туристов. Мобильность программ позволяет формировать интересные, насыщенные локациями и событиями предложения, которые пользуются спросом у путешественников из других регионов.

Для туристов подготовили чек-лист: как добраться, где жить, что попробовать в Приамурье. Кроме стандартных способов размещения в отелях и гостиницах, путешественников приглашают пожить в чуме, юрте, зимовье, палатке, на сельском подворье, или вообще провести ночь под открытым небом, любуясь сиянием звезд.

Экзотический таёжный вариант – уютная «избушка на курьих ножках», которая на самом деле представляет собой лабаз. Его используют для того, чтобы спрятать продукты и снаряжение от диких зверей в тайге. Но усталые путники вполне могут там переночевать. Еще одно эксклюзивное жилищное предложение – «летающая тарелка». Подвесная конструкция находится в урочище «Пинежье. Шамбала» в Бурейском районе.

Путешественникам рассказали о различных видах транспорта, которыми можно воспользоваться не только сейчас, но и в перспективе. Если турист планирует свой маршрут через Китай, через полтора года он сможет добраться в Благовещенск по трансграничной канатной дороге, сделав при этом эксклюзивное селфи на фоне двух государств.

В чек-лист попали и необычные блюда – космическое питание, съедобные орхидеи, сало в шоколаде, соленый чай «сливан», щурбургер.

Во втором блоке презентации своим опытом автопутешествий поделились авторы travel-блога «Провинциалки», а руководитель туристической компании «Дальневосточный туристический центр «Амур» рассказала о «космических» путешествиях и экскурсионных программах по Благовещенску.

Третью часть выступлений посвятили новому направлению «digital-детокс: курс перезагрузки в амурской тайге», которое начинает активно развиваться в регионе.

«Есть несколько вариантов такого отдыха. Первый – для подготовленных людей. Это экспедиции в северные территории, покорение горных вершин – хребта Эзоп, горы Город-Макит и других. Второй доступен для детей с 14 лет (в сопровождении родителей). Это Тукурингра – наш брендовый маршрут, где есть необходимая инфраструктура. Новинкой этого лета станет йога-тур. Кроме самого подъема туристы смогут практиковать асаны с опытным йога-тренером. Это идеальный маршрут для тех, кто устал от цивилизации. Спрос на подобные путешествия высокий даже среди жителей нашего региона. Для гостей из других субъектов РФ мы готовы разнообразить и усовершенствовать программу», – рассказал руководитель агентства путешествий «Неизвестная Земля» Андрей Давыдюк.

Гости эфира смогли виртуально пройти по маршруту, узнать все подробности, а в завершении посмотреть видео свадьбы в амурской тайге.

Завершилась онлайн-презентация блоком «На грани», в котором представители федерации мультиспорта «Амурбайк» рассказали об экстремальных видах отдыха.