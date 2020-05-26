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26мая
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сегодня, 14:26 0

Соцсети: в Благовещенске ДТП обернулось дракой

Соцсети: в Благовещенске ДТП обернулось дракой
Фото: instagram.com/dpskontrol_28rus

В Благовещенске произошло ДТП на круговом перекрестке улицы Театральной. При этом, как пишет 26 мая инстаграм-паблик dpskontrol_28rus, дорожное происшествие обернулось дракой.

«Не поделили полосу движения, человек в белой футболке высек водителя автобуса, очухал его и загрузил в автобус, сел за руль, перетер с ним, и обе тачки уехали, вероятно, в травмпункт», – приводит паблик комментарий подписчика.

В отделе ГИБДД по Благовещенску ИА «Амур.инфо» сказали, что 25-26 мая информации по данному ДТП в дежурную часть не поступало.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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