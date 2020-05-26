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сегодня, 14:17 0

В перинатальном центре Амурской области ограничили прием на 2 недели

В перинатальном центре Амурской области ограничили прием на 2 недели
Фото: yandex.ru

В Благовещенске приостановлен на 2 недели прием в женской консультации и отделении УЗИ в областном перинатальном центре. Маршрутизация для пациенток из разных районов области изменена.

Как сообщает областной минздрав, УЗИ-скрининги проводятся в районных поликлиниках, кровь на исследование принимает лаборатория областного перинатального центра, куда пробы доставляются в централизованном порядке работниками районных учреждений здравоохранения. Кроме того, ежедневно с 13:00 врачи центра проводят онлайн-конференции с коллегами из городов и районов области в целях мониторинга состояния здоровья каждой беременной.

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#здоровье #коронавирус

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