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В Шимановск ввели войска для борьбы с коронавирусом

В Шимановск ввели войска для борьбы с коронавирусом
Фото: structure.mil.ru

Отряд специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты выдвинулся в Шимановск для ликвидации вспышки вирусной инфекции. Военные в городе, в котором зарегистрирована вспышка коронавируса, проведут дезинфекцию.

Решением командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенанта Геннадия Жидко сформирована группировка специалистов РХБ защиты, которая совершила 200 километровый марш. В составе отряда – подразделения специальной обработки и жизнеобеспечения. Всего в Шимановск выдвинутся около 40 военнослужащих и более 15 единиц техники, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Для дезинфекционных работ будут задействованы современные машины АРС-14КМ и рецептуры растворов, которые хорошо себя зарекомендовали при ликвидации вспышек инфекции в других регионах. Расчеты военнослужащих имеют необходимую квалификацию и значительный опыт.

В Инстаграме мэрии Шимановска сообщили, что военные подразделения уже прибыли в город. «Военнослужащие регионального подразделения РХБЗ в течение нескольких дней будут проводить санитарную обработку Шимановска», – говорится в публикации.

В Шимановске зарегистрирована вспышка заболевания коронавирусной инфекцией. По информации управления Роспотребнадзора, в настоящее время наблюдается интенсивное распространение нового вируса. По официальным данным, на 25 мая в городе зарегистрировано 35 случаев COVID-19.

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#военные #коронавирус #Шимановск

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    5 минут назад

    35 на 18 тысяч? Мелочь

  • Sedoi

    Sedoi
    6 секунд назад

    Автор статьи и редактор, мне вот интересно что вы употребляете при написании заголовка? Ввели войска, вы вообще думали как эта фраза звучит? В Шимановске каждый второй житель болеет или пол города умерло? Прибыл сводное подразделение рхбз ещё ладно, но войска!?

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