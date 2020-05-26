Мужчина получил травму во время секса с 81-летним родственником и умер

Американец штата Техас умер из-за травм, полученных во время секса с 81-летним родственником. Об этом стало известно спустя несколько месяцев после смерти, когда вскрылась переписка родственников.

65-летний Крейг Ламелл (Craig Lamell) попал в больницу в ноябре 2019 года с серьезными травмами головы. Он рассказал полицейским, что его избили незнакомые мужчины, когда он гулял по велосипедной дорожке на юго-востоке Хьюстона. Ламелл не смог описать приметы грабителей. 2 декабря он скончался в больнице.

Весной 2020 года его родственник, 81-летний Алекс Бишоф (Alan Bischoff), был уволен с работы. После увольнения его бывший работодатель передал в полицию странные электронные письма, найденные на рабочем компьютере Бишофа. В одном из них мужчина рассказывал о сексуальной связи с Ламеллом, который, по его словам, интересовался садомазохизмом.

Согласно письмам Бишофа, в начале ноября Ламелл попросил избить его во время интимной связи, а после этого они вмести придумали историю про ограбление, чтобы объяснить происхождение травм, пишет «Лента.ру». Бишофу предъявлены обвинения в нападении на члена семьи с отягчающими обстоятельствами. Степень родства Бишофа и Ламелла не уточняется.

Ранее в Испании пропала девушка. Как стало известно правоохранителям, её новый знакомый расчленил тело и спрятал в мусорных контейнерах по всему району.