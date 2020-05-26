В Благовещенске последний звонок прозвенел почти для 4 тысяч школьников (видео)

Из-за пандемии праздник прошел в онлайн режиме. Со своими педагогами ребята встречались во время прямых эфиров. Трансляции прошли в приложениях Zoom и Skype, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Также дети, родители и учителя приготовили памятные фильмы. Они опубликованы на сайтах учебных заведений и инстаграм-аккаунтах школ.