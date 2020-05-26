В Благовещенске последний звонок прозвенел почти для 4 тысяч школьников (видео)
В Благовещенске 25 мая чествовали выпускников. Последний звонок прозвенел для 1 172 благовещенских выпускников 11-х классов, а также для 2 583 выпускников 9-х классов.
Из-за пандемии праздник прошел в онлайн режиме. Со своими педагогами ребята встречались во время прямых эфиров. Трансляции прошли в приложениях Zoom и Skype, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.
Также дети, родители и учителя приготовили памятные фильмы. Они опубликованы на сайтах учебных заведений и инстаграм-аккаунтах школ.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В понедельник, 25 мая, в амурской столице чествовали выпускников. ⠀ Последний звонок прозвенел для 1172 благовещенских выпускников 11-тых классов, а также для 2583 выпускников 9-х классов. ⠀ Праздник прошел в режиме онлайн в связи с пандемией коронавируса. Со своими педагогами ребята встречались во время прямых эфиров. Трансляции прошли в приложениях Zoom и Skype. ⠀ Также дети, родители и учителя приготовили памятные фильмы. Они опубликованы на сайтах учебных заведений и инстаграм-аккаунтах школ. ⠀ Фото: instagram.com/griskoelena
Просмотров всего: 402