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В Благовещенске последний звонок прозвенел почти для 4 тысяч школьников (видео)

В Благовещенске последний звонок прозвенел почти для 4 тысяч школьников (видео)
Фото: instagram.com/griskoelena

В Благовещенске 25 мая чествовали выпускников. Последний звонок прозвенел для 1 172 благовещенских выпускников 11-х классов, а также для 2 583 выпускников 9-х классов.

Из-за пандемии праздник прошел в онлайн режиме. Со своими педагогами ребята встречались во время прямых эфиров. Трансляции прошли в приложениях Zoom и Skype, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Также дети, родители и учителя приготовили памятные фильмы. Они опубликованы на сайтах учебных заведений и инстаграм-аккаунтах школ.

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В понедельник, 25 мая, в амурской столице чествовали выпускников. ⠀ Последний звонок прозвенел для 1172 благовещенских выпускников 11-тых классов, а также для 2583 выпускников 9-х классов. ⠀ Праздник прошел в режиме онлайн в связи с пандемией коронавируса. Со своими педагогами ребята встречались во время прямых эфиров. Трансляции прошли в приложениях Zoom и Skype. ⠀ Также дети, родители и учителя приготовили памятные фильмы. Они опубликованы на сайтах учебных заведений и инстаграм-аккаунтах школ. ⠀ Фото: instagram.com/griskoelena

Публикация от Администрация г. Благовещенска (@blagoveshchensk.rf)

Просмотров всего: 402

#школа

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