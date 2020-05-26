Судебные приставы проверят должников на КПП Свободного

Фото: instagram.com/presssluzhba_svb

На КПП города Свободный будут периодически работать судебные приставы. Они займутся выявлением должников и принятием мер в отношении них.

Так, 22 мая на заседании городского штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции выступил и.о. начальника отдела судебных приставов по городу Свободному и Свободненскому району Дмитрий Коледа. Он предложил разрешить судебным приставам работать на КПП в периметре Свободного для розыска должников.

«Два раза в неделю по два часа в день судебные приставы могли бы проводить рейдовые мероприятия на контрольно-пропускных пунктах города Свободного. По госномерам автотранспорта мы бы определяли должников и прямо на месте принимали в их отношении меры, – предложил Дмитрий Коледа. – Если на КПП будут обнаружены должники по исполнительному производству с долгом выше 30 000 рублей, в их адрес либо выпишут требование погасить долг, либо арестуют автомобиль».

Как пишет в Инстаграме пресс-служба администрации Свободного, предложение внесли в протокол штаба. Теперь у судебных приставов есть разрешение находиться на КПП города для осуществления рейдовых мероприятий.