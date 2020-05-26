Дожди ушли, будет ясно: прогноз погоды в Амурской области на 27 мая

Фото: pixabay.com

27 мая в Амурской области ожидается малооблачная без существенных осадков погода. Ночью и в утренние часы в отдельных районах опустится туман.

Ветер на севере – западный, юго-западный, его скорость составит 7-12 метров в секунду, на юге – северо-западный днем с переходом на юго-западный – 4-9 метров в секунду.



Температура ночью – плюс 7...12, днем – плюс 22...27.

В Благовещенске будет малооблачно, без осадков. Подует западный, юго-западный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура ночью поднимется до 7...9, днем до 25 градусов тепла, сообщает Амурский гидрометцентр в Инстаграме.