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сегодня, 13:35 0

Дожди ушли, будет ясно: прогноз погоды в Амурской области на 27 мая

Дожди ушли, будет ясно: прогноз погоды в Амурской области на 27 мая
Фото: pixabay.com

27 мая в Амурской области ожидается малооблачная без существенных осадков погода. Ночью и в утренние часы в отдельных районах опустится туман.

Ветер на севере – западный, юго-западный, его скорость составит 7-12 метров в секунду, на юге – северо-западный днем с переходом на юго-западный – 4-9 метров в секунду.

Температура ночью – плюс 7...12, днем – плюс 22...27.

В Благовещенске будет малооблачно, без осадков. Подует западный, юго-западный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура ночью поднимется до 7...9, днем до 25 градусов тепла, сообщает Амурский гидрометцентр в Инстаграме.

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#погода

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