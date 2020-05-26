В Благовещенске засиял фасад лицея № 11 (видео)

В Благовещенске протестировали новую архитектурную подсветку на лицее № 11. 30 прожекторов расположено на южном фасаде учебного заведения и 8 – подсвечивают входную зону.

«Монтажные работы на здании лицея заняли около 6 дней. Все было сделано достаточно оперативно. Самый долгий этап реализации проекта по подсветке – это поставка оборудования, потому что оно идет из Казани. Оборудование качественное, российское, сделанное по японским технологиям, поэтому проработает долго и будет радовать жителей города Благовещенска. В целом света достаточно, и фасад теперь выигрышно смотрится», – сообщил руководитель подрядной организации Евгений Гамерман.

По словам директора лицея, включать подсветку будут ежедневно. В летнее время – с десяти часов вечера до полуночи, в зимнее – с наступлением темноты, чтобы ученики второй смены могли любоваться красотой здания. «Нам понравилось. Сейчас облик нашего здания стал намного краше и привлекательнее», – поделилась впечатлениями директор лицея №11 Наталья Гаврилко.

В ближайшее время в Благовещенске засияет фасад школы № 26 (ул. Комсомольская, 21) и два корпуса школы № 22 (ул. Ленина,196). Также на этой неделе начнется монтаж оборудования на аллее в парке Дружбы. Там будут подсвечены 140 деревьев. В июне архитектурной подсветкой специалисты украсят здания Центральной детской школы (ул. Горького, 145/1) и лицея № 6 (ул. Горького, 233).

«Для школы искусств предусмотрено немного другое цветовое решение, чуть более теплое. Здание станет красиво выделяться внутри квартала. А лицей № 6 – это историческое здание, памятник архитектуры. Главное требование государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области – прожекторов не должно быть видно на фасаде. Поэтому второй этаж подсветят маленькими прожекторами, они будут незаметны. А первый этаж и вообще вся фоновая подсветка будет производиться с земли, чтобы не портить внешний вид здания», – пояснил Евгений Гамерман.

Кроме этого, художественная подсветка украсит сквер Центра эстетического воспитания детей имени В.В. Белоглазова. Все работы по данным объектам планируется завершить к 1 июля.

Проекты по подсветке в этом году в городе реализуют за счет спонсорской помощи. Ее оказала Дальневосточная распределительная сетевая компания. Успешное сотрудничество с ДРСК продолжается с прошлого года.

По словам первого заместителя мэра города Олега Имамеева, работа по подсветке ведется системно. Уже определено, какие здания станут светлее в ближайшие годы. Это не только социальные объекты, но и жилые дома, а также коммерческие организации.

«Я хотел бы отметить, что данные мероприятия проводятся не только за счет бюджетных средств и спонсорской помощи. Также мы проводим работу среди собственников. На сегодняшний день достаточно много предпринимателей уже откликнулись. Кроме того, идет работа с управляющими компаниями по подсветке многоквартирных жилых домов. Это ряд домов по Игнатьевскому шоссе и дома, выходящие на берег Амура, которые составляют так называемый речной фасад. Их мы тоже будем поэтапно подсвечивать», – сообщил Олег Имамеев.

Как сообщало Амур.инфо, в прошлом году в областной столице были подсвечены фасады ЦЭВа, Общественно-культурного центра, Алексеевской гимназии и гимназии № 1.