Вечером 26 мая закроют мост через Зею

В Благовещенске закроют мост через Зею. Движение будет прекращено с 19:30 26 мая до 06:30 27 мая. Администрация Благовещенска просит амурчан учесть это при планировании своих поездок.

В ночь со вторника на среду рабочие приступят к ремонту на 19-м пролете. Дорожники планируют провести ремонт балки и заменить дефектные плиты.

Это позволит, во-первых, демонтировать эстакаду, благодаря чему увеличится разрешенная скорость движения по мосту, во-вторых, сдвинуть срок окончания работ на более ранний. Вторая ночь остается как резервная, сообщает пресс-служба мэрии.

Ранее мост хотели закрыть с вечера 29 мая до утра 1 июня. Отказ от идеи перекрыть движение по проблемному мосту на несколько дней объяснили тем, что это могло бы создать значительные проблемы для жителей Амурской области. Поэтому в мэрии поставили задачу проектировщику – пересмотреть утвержденный график работ, сократив его максимум до двух ночей.