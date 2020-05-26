В Благовещенске работница банка дала отпор телефонной мошеннице (аудио)

Жительнице Благовещенска удалось дать отпор мошеннице. Злоумышленница позвонила на номер амурчанки, представилась сотрудницей популярного российского банка, сообщила о списании денег и попыталась выяснить номер карты. Не попасться на уловки мошенницы благовещенке удалось благодаря тому, что она работает в банке и знает суть банковских процедур.

Телефон амурчанки сделал запись разговора.

«Они заходят с того, что начинают пугать: якобы только что было произведено списание средств. Ну и соответственно, когда человек понимает, что ничего с картой не делал, боится и доверяется мошенникам. После этого мошенница сообщает, что нужно пройти идентификацию, раз вы никаких операций с картой не делали.

Вообще, идентификация в банке проходит по-другому, там обычно паспортные данные просят и ни в коем случае номер карты не будут спрашивать. А мошенница сказала, что якобы можно меня идентифицировать по номеру карты или по номеру договора. Но так как я понимала, к чему дело идет, то выбрала номер договора. Она сказала, что уточнит и бросила трубку. С номером-то договора ничего нельзя сделать», – рассказала амурчанка. Она добавила, что в полицию обращаться не стала.

«Если бы она спросила сразу номер карты, то возникли бы подозрения, а так вроде бы и выбор есть. Да и многие клиенты не помнят, где этот договор у них находится, некоторые его и не сохраняют. Проще же назвать номер карты, которая под рукой. В некоторых сервисах требуется номер карты, а код безопасности трехзначный, который находится на обратной стороне, они могут подобрать. Я так понимаю, что фамилии и имена держателей карт у них есть. Зачастую, чтобы совершить оплату, этого достаточно», – продолжила благовещенка.

Существование банковского отдела, где в режиме реального времени отслеживались бы клиентские операции, амурчанка поставила под сомнение. Кроме того, в любом случае банк обязан информировать клиента о расходных операциях через смс-уведомления, добавила она.

«По своему банку я могу сказать, что вряд ли есть такой отдел, который будет сидеть и каждого клиента штудировать: какая операция в какую сторону у него прошла, где было списание. Это очень подозрительно. Обычно клиенты сами звонят, чтобы разобраться. Тем более сейчас есть закон о расходных операциях – обязательно должно приходить смс-сообщение. То есть хочешь подключай платный пакет услуг, хочешь – не подключай, но о расходных операциях уведомления обязательно должны приходить», – заключила горожанка.