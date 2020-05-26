Поликлиника № 4 Благовещенска ведет прием с ограничениями

В поликлинике № 4 Благовещенска ведется прием пациентов. Об этом рассказала главный врач Наталья Дубоделова. Однако противоэпидемический режим внес коррективы в работу.

«Согласно решению штаба по коронавирусу в поликлинике прием ведут все врачи, кроме стоматолога. Ограничен прием в дневной стационар. Лечение получают только онкологические больные, им проводят химиотерапию. Хочу обратиться к пациентам 65 лет и старше, беременным и температурящим — вызывайте врача на дом», — рассказала главный врач медучреждения Наталья Дубоделова.

Выяснить особенности приема в период напряженной эпидобстановки можно по телефону регистратуры 49-00-55.