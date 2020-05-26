Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:27 0

Поликлиника № 4 Благовещенска ведет прием с ограничениями

Поликлиника № 4 Благовещенска ведет прием с ограничениями
Фото: yandex.ru

В поликлинике № 4 Благовещенска ведется прием пациентов. Об этом рассказала главный врач Наталья Дубоделова. Однако противоэпидемический режим внес коррективы в работу.

«Согласно решению штаба по коронавирусу в поликлинике прием ведут все врачи, кроме стоматолога. Ограничен прием в дневной стационар. Лечение получают только онкологические больные, им проводят химиотерапию. Хочу обратиться к пациентам 65 лет и старше, беременным и температурящим — вызывайте врача на дом», — рассказала главный врач медучреждения Наталья Дубоделова.

Выяснить особенности приема в период напряженной эпидобстановки можно по телефону регистратуры 49-00-55.

Просмотров всего: 120

#здоровье #коронавирус #медицина

распечатать


Общество

В России нашли способ расширить господдержку на 200 тысяч пострадавших фирм
Коронавирус 5

С 1 июня в России начнут снимать ограничения с туризма
Коронавирус 5

От коронавируса вылечились 102 жителя Приамурья

Общество

Рособрнадзор опубликовал уточненное расписание ЕГЭ-2020
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь