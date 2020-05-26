Амурская область получит средства на раннюю профориентацию школьников

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Ранняя профориентация амурских школьников получит новый виток развития. Приамурье выиграло конкурс на предоставление финансирования в рамках федерального проекта «Билет в будущее». Денежные средства поступят в регион в 2021 году.

«Федеральный проект "Билет в будущее", инициированный президентом России Владимиром Путиным, реализуется в Амурской области с 2018 года. Его цель – формирование осознанности и способности к выбору обучающимся профессиональной траектории. Для этого школьники проходят онлайн-диагностику по выявлению интересов, практические мероприятия, на которых участникам предоставляется возможность попробовать себя в разных профессиях и понять, какая деятельность им подходит больше. По итогу ребята получают рекомендации, где и как они могут развить свои навыки», – говорит начальник отдела профессионального образования и науки министерства образования и науки Амурской области Михаил Захаров.

В прошлом году участие в проекте приняли порядка двух тысяч школьников региона. Дети попробовали себя в роли слесарей, швей, каменщиков, геодезистов и в других направлениях деятельности, пишет пресс-служба областного минобрнауки.