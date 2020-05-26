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Аграрии Приамурья выполнили больше половины плана по посеву сои

Аграрии Приамурья выполнили больше половины плана по посеву сои
Фото: flickr.com

Все районы Амурской области включились в посев сои. На 25 мая посеяно 504 тысячи гектаров, это 58 % от плана.

Яровые культуры размещены на площади 730,9 тысячи гектаров (64 % от плана). Зерновые культуры – на площади 207,4 тысячи гектаров (88 % от плана, что на уровне 2019 года на текущую дату), в том числе 122 тысячи гектаров пшеницы (88,9 % от плана), 45,5 тысячи гектаров ячменя (107 % от плана), 28 тысяч гектаров овса (83,3 % от плана), 1,2 тысячи гектаров тритикале (86 % от плана), 10,4 тысячи гектаров кукурузы на зерно (65 % от плана).

Картофеля в сельхозпредприятиях и КФХ размещено на площади 1,1 тысячи гектаров (46,5 % от плана), овощей – 0,15 тысячи гектаров (23 %).

Кормовые культуры размещены на площади 17,8 тысячи гектаров. План сева кормовых культур по области выполнен на 69,9 %, в 2019 году этот показатель составлял всего 44 % от плана.

В 2020 году, согласно прогнозу, вся посевная площадь составит порядка 1 миллиона 200 тысяч гектаров, что выше уровня 2019 года на 21 тысячу гектаров. В том числе зерновые культуры планируется разместить на площади 235,7 тысячи гектаров, что выше 2019 года на 3,6 тысячи. Посевы сои разместятся на площади 862,3 тысячи гектаров (доля сои в структуре севооборота снизится на 2 % по сравнению с 2019 годом и составит 72 %). Картофель – на 13,7 тысячи гектаров, овощи – на 2,7 тысячи (на уровне 2019 года), кормовые культуры – на 86,6 тысячи (выше уровня 2019 года на 26,2 тысячи), сообщает областное правительство.

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#сельское хозяйство

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    50 минут назад

    проклятая соя

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