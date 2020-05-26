Полиция отреагировала на жалобы благовещенцев, живущих в домах на набережной Амура

Фото: Амур.инфо

С наступлением тепла в дежурную часть отдела полиции Благовещенска стали поступать сообщения о том, что в областном центре на набережной Амура по ночам собираются группы граждан, которые громко слушают музыку, мешая отдыхать другим людям. Подобные жалобы поступили и в редакцию Амур.инфо.

Подробно об этом журналисты писали в статье «В Благовещенске жильцам дома на набережной не дают покоя отдыхающие с кальяном и алкоголем». Сразу после выхода информации жители увидели, что вечером около их домов стали появляться патрули, которые, по словам людей, «гоняют тех, кто громко слушает музыку». Также у них появилась надежда, что на этой территории наконец установят запрещающие знаки.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Амурской области, с целью пресечения правонарушений, в том числе в сфере обеспечения тишины, МО МВД России «Благовещенский» организовал профилактические рейды, которые проводятся после 22:00.

В результате на прошедшей неделе сотрудники полиции выявлено 37 различных правонарушений. В отношении граждан, их совершивших, составлены административные материалы. Из них 13 – за нарушения в сфере обеспечения тишины. Собранные материалы направлены в административную комиссию города Благовещенска для рассмотрения и принятия законного решения.

Кроме того, полицейскими выявлен факт распития алкогольной продукции на набережной. Правонарушитель привлечён к ответственности по ст. 20.20 КоАП РФ.

Сотрудники ДПС ГИБДД МО МВД России «Благовещенский» привлекли 23 автомобилиста к административной ответственности за различные нарушения, совершенные на городской набережной и прилегающей к ней территории. Это: несоблюдения требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, управление транспортным средством при наличии неисправности или управление транспортным средством водителем, не имеющим право управления транспортным средством,.