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сегодня, 11:59 4

Полиция отреагировала на жалобы благовещенцев, живущих в домах на набережной Амура

Полиция отреагировала на жалобы благовещенцев, живущих в домах на набережной Амура
Фото: Амур.инфо

С наступлением тепла в дежурную часть отдела полиции Благовещенска стали поступать сообщения о том, что в областном центре на набережной Амура по ночам собираются группы граждан, которые громко слушают музыку, мешая отдыхать другим людям. Подобные жалобы поступили и в редакцию Амур.инфо.

Подробно об этом журналисты писали в статье «В Благовещенске жильцам дома на набережной не дают покоя отдыхающие с кальяном и алкоголем». Сразу после выхода информации жители увидели, что вечером около их домов стали появляться патрули, которые, по словам людей, «гоняют тех, кто громко слушает музыку». Также у них появилась надежда, что на этой территории наконец установят запрещающие знаки.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Амурской области, с целью пресечения правонарушений, в том числе в сфере обеспечения тишины, МО МВД России «Благовещенский» организовал профилактические рейды, которые проводятся после 22:00.

В результате на прошедшей неделе сотрудники полиции выявлено 37 различных правонарушений. В отношении граждан, их совершивших, составлены административные материалы. Из них 13 – за нарушения в сфере обеспечения тишины. Собранные материалы направлены в административную комиссию города Благовещенска для рассмотрения и принятия законного решения.

Кроме того, полицейскими выявлен факт распития алкогольной продукции на набережной. Правонарушитель привлечён к ответственности по ст. 20.20 КоАП РФ.

Сотрудники ДПС ГИБДД МО МВД России «Благовещенский» привлекли 23 автомобилиста к административной ответственности за различные нарушения, совершенные на городской набережной и прилегающей к ней территории. Это: несоблюдения требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, управление транспортным средством при наличии неисправности или управление транспортным средством водителем, не имеющим право управления транспортным средством,.

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#отдых #происшествия

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Комментарии
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  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    42 минуты назад

    Ведь могут же, когда захотят... захотят после огласки правонарушений;)

  • ay

    ay
    32 минуты назад

    Сознательный ГражданинВедь могут же, когда захотят... захотят после огласки правонарушений;)


    Ещё б они не захотели. Дом для уважаемых людей. Нет?

  • Нина Гвоздкова

    Нина Гвоздкова
    22 минуты назад

    Это дом на Святителя Иннокентия и Краснофлотской. Напротив - бронекатер стоит, Амурстрой

  • vv0407

    vv0407
    14 минут назад

    Это к строительству жилых домов вблизи территорий излюбленного отдыха горожан. Что будет если еще Храм на набережной построют. Интересы жителей желающих отдохнуть и желающих пообщаться с Всевышним явно не совпадут. Жалоб думаю будет море.

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