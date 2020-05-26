В Селемджинском районе мост, где прогнулась платформа, отремонтировали (видео)

Восстановить мост планировалось 25 мая. Однако работы удалось закончить раньше. Провисшую платформу моста укрепили балками, также дополнительно укрепили вертикальные своды.

«С 10 мая мост запущен в работу для всех видов транспорта. Работы удалось провести раньше, потому что река стала подниматься, поэтому работали в авральном режиме – днем и ночью», – пояснил глава Селемджинского района Мухамед Беков.