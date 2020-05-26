В Селемджинском районе мост, где прогнулась платформа, отремонтировали (видео)
В Селемджинском районе отремонтировали мост через реку Большая Стойба. Проехать по мосту могли только легковые авто. Техника тяжелее трех с половиной тонн передвигалась по реке вброд. Как писало Амур.инфо, мост находился в аварийном состоянии, там прогнулась одна из платформ.
Восстановить мост планировалось 25 мая. Однако работы удалось закончить раньше. Провисшую платформу моста укрепили балками, также дополнительно укрепили вертикальные своды.
«С 10 мая мост запущен в работу для всех видов транспорта. Работы удалось провести раньше, потому что река стала подниматься, поэтому работали в авральном режиме – днем и ночью», – пояснил глава Селемджинского района Мухамед Беков.
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