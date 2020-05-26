В России нашли способ расширить господдержку на 200 тысяч пострадавших фирм

Минэкономразвития предложило предоставить возможность российским компаниям до 1 июля уточнить код основного вида деятельности, чтобы получить право на поддержку от государства во время кризиса. Письмо за подписью главы министерства Максима Решетникова направили премьер-министру Михаилу Мишустину.

В письме указывается, что поступает много жалоб от компаний, которые не могут получить поддержку, хотя фактически работают в пострадавших от пандемии отраслях. Причина в том, что код ОКВЭД, указанный при регистрации и записанный в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) или Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) как основной вид деятельности, не соответствует виду реально осуществляемой деятельности.

Речь идет о предприятиях, которые действительно работают в пострадавших отраслях, но у которых в качестве основного вида деятельности указаны коды классов, подклассов, групп или подгрупп видов деятельности, которые иерархически включают в себя коды ОКВЭД пострадавших отраслей, но формально им не соответствуют. Претендовать на помощь государства такие компании и индивидуальные предприниматели не могут, так как большинство нормативных актов о мерах поддержки предусматривают определение вида деятельности именно по коду, содержащемуся в ЕГРИП или ЕГРЮЛ на 1 марта 2020 года.

Как пишет РБК, Минэкономразвития предлагает «предусмотреть возможность определения основного вида деятельности по коду ОКВЭД, уточненному субъектом малого и среднего предпринимательства в ЕГРЮЛ или ЕГРИП в срок до 1 июля внутри класса (подкласса), группы (подгруппы), которые включают в себя код ОКВЭД пострадавших отраслей». По данным ведомства, это потенциально расширит список получателей господдержки более чем на 200 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса.

О многочисленных жалобах на невозможность получить господдержку из-за кода ОКВЭД сообщали представители «Опоры России» и Общероссийского народного фронта (ОНФ). ОНФ обращался в Минэкономразвития с просьбой разобраться в этой проблеме и указывал, что объективный перечень наиболее пострадавших отраслей может быть сформирован только после получения полной и достоверной информации о падении доходов и выручки конкретной компании за несколько месяцев.

В частности, с проблемой столкнулись многие стоматологические клиники. Как пояснил президент «Опоры России» Александр Калинин, эта сфера вошла в правительственный список с кодом 86.23 «Стоматологическая практика». По нему работают примерно треть клиник, еще треть работают с кодом 86.21 «Общая врачебная практика», остальные – по коду 86.22 «Специальная врачебная практика».

Аналогично не могут получить льготы и частные образовательные организации дошкольного образования, утверждает «Опора России». В правительственный список вошли два кода: 85.41 «Образование дополнительное детей и взрослых» и 88.91 «Предоставление услуг по дневному уходу за детьми». Но в основном частные детские развивающие центры работают с кодом 85.11 «Образование дошкольное», потому что только с таким кодом возможно получить лицензию на образовательную деятельность.

«Опора России» поддерживает предложение Минэкономразвития, сообщил РБК президент организации Александр Калинин. По оценке делового объединения, лишь 25 % всех малых и средних предприятий имеют возможность претендовать на господдержку, в то время как число пострадавших растет. В пострадавших отраслях сейчас, по словам Калинина, работает около 1,5 миллиона субъектов малого и среднего бизнеса.

Правительственный перечень пострадавших отраслей распространяется на весь бизнес, но право уточнить код ОКВЭД предлагается дать только малым и средним предприятиям. Калинин предположил, что в случае с крупными компаниями расходы государства были бы более значительными.