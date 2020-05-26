С 1 июня в России начнут снимать ограничения с туризма

Возможность поэтапного открытия туристического сезона в России связана с созданием условий, препятствующих распространению коронавируса. Так считает вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Уже 23 субъекта Российской Федерации готовы к смягчению ограничительных мер и соответствуют первому этапу, который определил Роспотребнадзор. (...) Для нас, конечно, приоритет — это безопасный и контролируемый запуск внутреннего туризма в первой половине лета», — отметил он на брифинге.

Так, с 1 июля первыми откроются санатории. Но, несмотря на то, что все «заждались, когда можно будет путешествовать», предпосылок для начала массовых туристических поездок за рубеж пока нет, а опасность второй волны заболеваемости еще высока, сказал Чернышенко. В связи с этим Ростуризм по-прежнему будет рекомендовать по возможности воздерживаться от поездок за пределы страны.

До 1 июня появятся рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма по работе санаторно-гостиничной сферы в условиях пандемии COVID-19. Руководитель Ростуризма Зарина Догузова подтвердила, что ведомство готово за неделю доработать и окончательно согласовать рекомендации и этапность выхода сферы туризма из режима ограничений.

С тем,что лучше и безопаснее провести отпуск в своей стране, согласен и премьер-министр Михаил Мишустин, призвавший граждан России пока воздержаться от заграничных поездок, в том числе на отдых. «За несколько дней отдыха можно заплатить слишком большую цену. Необходимо исключить даже малейшую возможность повторного завоза коронавирусной инфекции в Россию. Важно также сберечь свое здоровье, не подвергать опасности своих близких, а также избежать возможных трудностей с возвращением на родину», — сказал премьер.

Число зафиксированных за весь период заболевших COVID-19 в России достигло 353 427 человек, из них более 118 тысяч вылечились, 3 633 скончались. Всего в мире, по данным ВОЗ, COVID-19 заболели как минимум 5,2 миллиона человек, свыше 337 тысяч погибли.

Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса (США), вирус проник на территорию 188 стран. На первом месте по количеству жертв и заразившихся — Соединенные Штаты, на второй строчке — Бразилия, Россия перешла на третью. Также в список наиболее подверженных COVID-19 государств входят Великобритания, Испания, Италия, Франция, Германия, Турция, Иран и Индия, пишет РИА Новости.