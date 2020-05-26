Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:24 5

С 1 июня в России начнут снимать ограничения с туризма

С 1 июня в России начнут снимать ограничения с туризма
Фото: pixabay.com

Возможность поэтапного открытия туристического сезона в России связана с созданием условий, препятствующих распространению коронавируса. Так считает вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Уже 23 субъекта Российской Федерации готовы к смягчению ограничительных мер и соответствуют первому этапу, который определил Роспотребнадзор. (...) Для нас, конечно, приоритет — это безопасный и контролируемый запуск внутреннего туризма в первой половине лета», — отметил он на брифинге.

Так, с 1 июля первыми откроются санатории. Но, несмотря на то, что все «заждались, когда можно будет путешествовать», предпосылок для начала массовых туристических поездок за рубеж пока нет, а опасность второй волны заболеваемости еще высока, сказал Чернышенко. В связи с этим Ростуризм по-прежнему будет рекомендовать по возможности воздерживаться от поездок за пределы страны.

До 1 июня появятся рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма по работе санаторно-гостиничной сферы в условиях пандемии COVID-19. Руководитель Ростуризма Зарина Догузова подтвердила, что ведомство готово за неделю доработать и окончательно согласовать рекомендации и этапность выхода сферы туризма из режима ограничений.

С тем,что лучше и безопаснее провести отпуск в своей стране, согласен и премьер-министр Михаил Мишустин, призвавший граждан России пока воздержаться от заграничных поездок, в том числе на отдых. «За несколько дней отдыха можно заплатить слишком большую цену. Необходимо исключить даже малейшую возможность повторного завоза коронавирусной инфекции в Россию. Важно также сберечь свое здоровье, не подвергать опасности своих близких, а также избежать возможных трудностей с возвращением на родину», — сказал премьер.

Число зафиксированных за весь период заболевших COVID-19 в России достигло 353 427 человек, из них более 118 тысяч вылечились, 3 633 скончались. Всего в мире, по данным ВОЗ, COVID-19 заболели как минимум 5,2 миллиона человек, свыше 337 тысяч погибли.

Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса (США), вирус проник на территорию 188 стран. На первом месте по количеству жертв и заразившихся — Соединенные Штаты, на второй строчке — Бразилия, Россия перешла на третью. Также в список наиболее подверженных COVID-19 государств входят Великобритания, Испания, Италия, Франция, Германия, Турция, Иран и Индия, пишет РИА Новости.

Просмотров всего: 1603

#коронавирус #туризм

распечатать


Общество

Поликлиника № 4 Благовещенска ведет прием с ограничениями
Общество

В России нашли способ расширить господдержку на 200 тысяч пострадавших фирм
Коронавирус 5

От коронавируса вылечились 102 жителя Приамурья

Общество

Рособрнадзор опубликовал уточненное расписание ЕГЭ-2020
Комментарии
Показать все (5) Обсудить на форуме
  • Женя2402

    Женя2402
    1 час назад

    Господи, как же вы уже достали своими ограничениями!!!

  • full

    full
    1 час назад

    Откройте туризм и все остальное для переболевших.

  • ElektroKoT

    ElektroKoT
    57 минут назад

    А чем отличается "завоз коронавирусной инфекции" из-за границы от "завоза коронавируса", например, из Москвы в Благовещенск?

  • Н.В.

    Н.В.
    23 минуты назад

    Да ,интересно , чем они отличаются. Мишустин призывает ,не ездите заграницу , не везите из-за границы , своего вируса хватает , на 3-м месте уже,

  • Мукомол

    Мукомол
    7 минут назад

    А если приезжаешь в Крым, не по делам администрации республики, то тебя закрывают на две недели в обсерватор за твой счет, сказал Аксенов. Они бы хоть читали, что сами несут

Показать все (5) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь