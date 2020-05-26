На Благовещенской ТЭЦ начали ремонтировать турбоагрегат

На Благовещенской ТЭЦ приступили к плановому капитальному ремонту турбоагрегата № 1, мощностью 60 МВт. Он продлится более двух месяцев. За это время будет выполнен большой объем плановых и сверхтиповых работ по повышению надежности работы турбоагрегата.

Специалисты проведут диагностику и ремонт цилиндров, роторов и лопаточного аппарата турбоагрегата, а также системы регулирования и парораспределения, выполнят экспертизу промышленной безопасности пароперепускных паропроводов высокого давления. Также в объеме капитального ремонта турбоагрегата планируется выполнить ремонт всего вспомогательного оборудования турбины (подогреватели системы регенерации, конденсатор, насосное оборудование, запорная арматура и другое). На сегодняшний день уже завершен полный разбор турбины, специалисты приступили к дефектации узлов оборудования.

Параллельно проходит средний ремонт генератора. В ходе технического мероприятия на генераторе специалисты произведут шлифовку контактных колец генератора, переклиновку обмотки статора; ремонт токоподводов в роторе, ремонт газоохладителей, проведут высоковольтные испытания. В настоящий момент специалисты уже выполнили шлифовку контактных колец и приступили к разборке генератора. Идет подготовка к выводу ротора из расточки статора, сообщает пресс-служба «Амурской генерации».

«Мы ежегодно проводим ремонты на нашем основном оборудовании. Капитальные ремонты согласно нормативным документам проводятся по наработке часов, для этого турбоагрегата это составляет 34 тысячи часов, – рассказал главный инженер Благовещенской ТЭЦ Александр Усанов. – Турбоагрегат № 1 Благовещенской ТЭЦ был введен в 1982 году. Капитальный ремонт позволит довести его технические характеристики до близких к нормативным значений, восстановить ресурс оборудования, тем самым обеспечить надежную работу станции».

Фото пресс-службы «Амурской генерации»