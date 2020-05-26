В обсерваторе Крыма будут брать плату со всех бесцельно прибывших: обзор прессы

В Москве затеяли стрельбу представители конкурирующих похоронных компаний; в Приморье отец с детьми пытался скрыться от коронавируса в лесу; в Китае пообещали ликвидировать бедность к концу 2020 года. Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

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Все вы уже явно слышали или читали о перестрелке в духе 90-х годов, случившейся на днях в Москве. Так вот, «Известия» сообщают, что ее могли устроить конкурирующие похоронные фирмы. Не поделили кладбища и покойников.

Что еще интересного можно найти в издании. Еще пишут, что пребывание в обсерваторе в Республике Крым сделали платным для приезжающих. «Если жители других субъектов Федерации приехали в Крым без уважительной причины по каким-то своим личным вопросам, не касающимся работы органов власти республики, они должны помещаться в обсерваторы за свой счет», – сказалглава РК Аксенов. То есть был Крым наш, стал – платным. Но тут интересна деталь: зачастую в Крым едут для того, чтобы пару недель за госсчет побездельничать в хорошем климате. Но теперь халявщикам поставлен заслон.

Полный абзац

А еще газета рассказывает, что мировое сообщество всерьез обеспокоено тем, что пандемия натолкнет террористов на идею о создании биологического оружия. И ущерб, нанесенный людям и экономике, будет гораздо сильнее, чем при «традиционных» терактах. В случае подобных атак пострадавшие государства будут парализованы на длительное время, «повсюду будут царить страх и недоверие». И если такие опасения появились в газетах, то вряд ли о них не прочитают те самые террористы.

Также в номере

Но самое примечательное в «Известиях» – заметка о том, как в Приморье некий папашка, опасаясь коронавируса, будь он неладен, скрылся с тремя детьми в тайге. Все вокруг их обыскались, объявили чуть ли не всемирный розыск, а они спокойно отдыхали в палатке, понимая, что никакая зараза, ну, кроме разве что проснувшихся медведей и клещей, им не страшна. Дети так вообще воспринимали такую самоизоляцию, как семейное приключение. Я, может быть, и не обратил бы внимания на заметку, да случилось это в Кавалеровском районе, который я знаю чуть ли не вдоль и поперек – проживал в тех краях. Потому с интересом и прочел.

Очень интересно

Пришел черед «Российской газеты», где можно прочесть о том, что на проходящей в Пекине сессии Всекитайского собрания народных представителей было заявлено, что к концу года в стране полностью ликвидируют бедность. Цитирую газету: «Благодаря последовательной политике реформ и открытости властей КНР за минувшие 40 лет с нищетой расстались примерно 700 миллионов китайцев». И действительно многие из нас помнят глиняные мазанки в центре Хэйхэ. А сегодня…

Статья «Страна, победившая нищету» – большая, всю не успею пересказать, но прочесть ее вам рекомендую. Что интересно, на пути к победе свою Конституцию Китай не поправлял, во всяком случае, в статье об этом ни слова.

Напишут же такое

На что еще я обратил внимание. На заметку о подписании закона о предельном возрасте ректоров. Предельный возраст для руководителей вузов – 70 лет. Кроме того, быть у руля можно не более трех пятилетних сроков. И вот тут у меня возник вопрос: почему президентом страны можно быть бессрочно (если, понятно, это умный, целеустремленный, глубоко порядочный человек, радеющий за свое государство и народ, его населяющий, переживающий его беды и невзгоды, стремящийся к улучшению его жизни и, понятно, в случае положительного голосования за поправки к Конституции), а ректорам – только три срока? Как-то нелогично. А вы как считаете?

На посошок

И чтобы жить стало лучше, жить стало веселее, перескажу вам заметку из «Панорамы», в которой рассказывается, что в Швеции открылся самый маленький ресторан в мире. Он расположен на лугу и состоит всего из одного стола и стула. И всё. Никакой тебе музыки, никакой шумной надоедливой тупорылой компании за соседним столом, никого рядом, кто мог бы произнести: «Ну, всё, тебе хватит!». Как ресторан называется, не говорится. Но мне кажется, коротко – «Счастье».