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В Ленобласти таксист убил возлюбленную и час катал её труп в тележке (видео)

В Ленобласти таксист убил возлюбленную и час катал её труп в тележке (видео)
Фото: Инстаграм

Полицейские Всеволожского района Ленобласти задержали 26-летнего уроженца Луги, который убил девушку. 24-летнюю подругу он задушил веревкой, а потом погрузил тело в садовую тачку и прокатил по улицам города.

«24 мая 2020 года около 16 часов в дежурную часть по номеру 112 поступило сообщение, что в одном из домов, расположенных на улице Оранжевой в поселке Янино произошло убийство», – цитирует «Комсомольская правда» пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Совершивший злодеяние таксист бродил с трупом девушки целый час, выбирая, где его спрятать, сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке». Часть жуткого маршрута попала на камеры наблюдения. В итоге полиция установила, что в съемной квартире мужчина во время внезапной ссоры задушил сожительницу, после чего на строительной тележке перевез труп на 12 этаж одного из домов на Голландской улице.

Там он бросил тело у мусоропоровода. Вскоре погибшую нашли местные жители.

Сейчас мужчина задержан, областным управлением Следственного комитета заведено дело по статье «Убийство».

До своего 25-го дня рождения погибшая не дожила 2 дня.

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#криминал #происшествия

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