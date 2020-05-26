В Амурской области действует один природный пожар

На территории Амурской области за прошедшие сутки было зарегистрировано два природных пожара на площади 40 гектаров – на территории Тындинского и Магдагачинского районов. Одно из возгораний на 10 гектарах в Тындинском районе в 8,3 километра от реки Лагунай было ликвидировано.

По состоянию на 9:30 в Приамурье действует один природный пожар в 19 километрах от поселка Черняево Магдагачинского района. Площадь, пройденная огнем, – 30 гектаров. На его ликвидации работают 35 человек – парашютисты и десантники-пожарные «Амурской авиабазы», сотрудники лесхоза и привлеченное население. Им помогает 9 единиц техники: тракторы, вездеходы, трал.

За прошедшие сутки два самолета Ан-2 «Амурской авиабазы» проводили авиапатрулирование в Магдагачинском, Тындинском, Зейском, Свободненском, Шимановском районах.

По данным метеорологического прогноза Амурской области на 25 мая классы пожарной опасности в районах определены: I класс пожарной опасности – в Архаринском, Бурейском, Завитинском, Октябрьском, Белогорском, Ромненском, Серышевском, Благовещенском районах; II класс пожарной опасности – в Мазановском, Тындинском, Свободненском, Селемджинском районах; III класс пожарной опасности – в Шимановском, Магдагачинском, Зейском, Сковородинском районах.

25 мая работало 15 патрульных групп, из них 2 совместных.

Всего в патрулировании было задействовано 29 человек. Из них 26 инспекторов лесной охраны, 2 сотрудника правоохранительных органов (ОВД), 1 сотрудник ОНД.

За минувший день государственными лесными инспекторами составлен 1 административный протокол (Тындинское лесничество). С начала пожароопасного сезона государственными лесными инспекторами составлено 153 административных протокола.

В минувший день работало 496 патрульных, патрульно-маневренных, маневренных, патрульно-контрольных групп, которыми составлено 25 административных протоколов за нарушение Правил пожарной безопасности в лесах, сообщает правительство области.

Всеми ведомствами, включая административные комиссии муниципальных образований, к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима составлено 2 005 протоколов.

Пожароопасный сезон и особый противопожарный режим открыт на всей территории Амурской области.