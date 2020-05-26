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В России могут снизить возраст для начисления надбавки к пенсии

В России могут снизить возраст для начисления надбавки к пенсии
Фото: pixabay.com

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о начислении надбавки к пенсии не с 80 лет, как сейчас, а на пять лет раньше. Об этом сообщила пресс-служба одного из авторов инициативы, главы парламентского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

Как сказано в пояснительной записке, законопроектом предлагается внести изменения в указанный федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100 % фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет, сообщает РИА Новости.

Авторы проекта отмечают, что Всемирная организация здравоохранения относит тех, кто достиг этого возраста, к лицам старческого возраста. Эта классификация опирается на особенности организма человека, на его анатомическую и физиологическую специфику. Такой же классификации граждан по возрасту придерживаются и геронтологи, указывают парламентарии.

«Практически все лица, достигшие 75 лет, имеют хронические заболевания. Во многих странах гражданам, достигшим 75 лет, предоставляются различные доплаты и меры социальной поддержки. (...) В настоящее время накоплены финансовые ресурсы, которые могли бы быть направлены на повышение уровня пенсионного обеспечения лиц, достигших возраста 75 лет. Принятие законопроекта позволит обеспечить более достойный уровень жизни лицам, достигшим возраста 75 лет», – говорится в пояснительной записке.

Согласно закону «О страховых пенсиях», сейчас гражданам, достигшим 80 лет, устанавливается повышение в размере 100 % фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, что обусловлено тем, что они нуждаются в постоянном постороннем уходе.

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#российская власть

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    35 минут назад

    хорошая инициатива от ЛДПР

  • full

    full
    32 минуты назад

    Демидыч

    хорошая инициатива от ЛДПР



    Если примут, то будет хорошая. А пока только повод в очередной раз рассказать, как ЛДПР любит народ за бюджетные деньги.

  • Демидыч

    Демидыч
    29 минут назад

    ничего подобного-подобную инициативу могла инициировать любая партия-но видно кишка слаба

  • full

    full
    26 минут назад

    Демидыч

    ничего подобного-подобную инициативу могла инициировать любая партия-но видно кишка слаба



    Чтобы пристроить бюджетные деньги для собственного пиара никакой толстой кишки не нужно. Тем более, что для Российского бюджета сейчас не самые лучшие времена. Голый популизм, но это и не удивительно.

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