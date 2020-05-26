В России могут снизить возраст для начисления надбавки к пенсии

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о начислении надбавки к пенсии не с 80 лет, как сейчас, а на пять лет раньше. Об этом сообщила пресс-служба одного из авторов инициативы, главы парламентского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

Как сказано в пояснительной записке, законопроектом предлагается внести изменения в указанный федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100 % фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет, сообщает РИА Новости.

Авторы проекта отмечают, что Всемирная организация здравоохранения относит тех, кто достиг этого возраста, к лицам старческого возраста. Эта классификация опирается на особенности организма человека, на его анатомическую и физиологическую специфику. Такой же классификации граждан по возрасту придерживаются и геронтологи, указывают парламентарии.

«Практически все лица, достигшие 75 лет, имеют хронические заболевания. Во многих странах гражданам, достигшим 75 лет, предоставляются различные доплаты и меры социальной поддержки. (...) В настоящее время накоплены финансовые ресурсы, которые могли бы быть направлены на повышение уровня пенсионного обеспечения лиц, достигших возраста 75 лет. Принятие законопроекта позволит обеспечить более достойный уровень жизни лицам, достигшим возраста 75 лет», – говорится в пояснительной записке.

Согласно закону «О страховых пенсиях», сейчас гражданам, достигшим 80 лет, устанавливается повышение в размере 100 % фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, что обусловлено тем, что они нуждаются в постоянном постороннем уходе.