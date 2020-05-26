От коронавируса вылечились 102 жителя Приамурья

С нарастающим итогом в Амурской области на 25 мая выявлено 385 случаев COVID-19, 102 из которых завершились выздоровлением. Коэффициент распространения инфекции – 1,3.

На 25 мая на новую коронавирусную инфекцию проведено 39 405 исследований, в том числе за последние сутки – 1 525. Показатель тестирования – 194,9 на 100 тысяч населения. Общее количество контактных лиц с заболевшими – 1 286 человек. По официальной информации регионального Роспотребнадзора, зарегистрирован 1 летальный исход от заболевания.

Заболевшие – жители Благовещенска (160 человек), Благовещенского района (10 человек), Белогорска (31 человек), Тынды (44 человека), Зеи (3 человека), Магдагачинского района (8 человек), Свободного (36 человека), Шимановска (35 человек), Прогресса (4 человека), Завитинского района (2 человека), Ивановского района (5 человек), Бурейского района (1 человек), Серышевского района (28 человек), Райчихинска (4 человека), Константиновского района (2 человека), Сковородинского района (1 человек), Тындинского района (2 человека), Ромненского района (1 человек), Тамбовского района (1 человек).

Как сообщало Амур.инфо, в регионе с начала эпидемии скончались 5 человек с диагнозом COVID-19. При этом, по информации минздрава области, коронавирус стал причиной смерти только одного амурчанина.

«К сожалению, с начала эпидемии в области умерли 5 человек с лабораторно подтверждённым диагнозом COVID-19. При этом только у одного человека непосредственно причиной смерти явилась коронавирусная инфекция. Четверо умерли от сопутствующих патологий – кто-то болел сахарным диабетом, у кого-то был острый инфаркт миокарда, у кого-то онкология. Люди умирают от тех заболеваний, которые в принципе не связаны с коронавирусной инфекцией, но у них был подтверждён COVID-19. Поэтому они не попадают в статистику умерших от коронавирусной инфекции, где причиной явилось именно это вирусное заболевание», – поясняла ранее и. о. министра здравоохранения Светлана Леонтьева.

Кроме того, в ЗАТО Циолковский зарегистрировано 19 случаев заражения коронавирусом.