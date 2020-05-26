В Приамурье посчитают журавлей

Фото: instagram.com/ohotaamur

В Амурской области начали считать гнездящихся журавлей. За первые два дня специалистам с помощью квадрокоптеров удалось отметить более 15 гнезд даурских журавлей в Благовещенском и Тамбовском районах.

Амурчан просят поделиться информацией с экологами.

«Большая просьба всем, кто располагает какой-либо информацией о местах гнездования даурских и японских журавлей в Амурской области, сообщайте, пожалуйста, мне в директ @anton_160386. Лучше всего, если информация будет в виде географических координат, которые вы можете получить, если откроете, к примеру, гугл карты или другой подобный сервис и поставите точку на карте в предполагаемом месте гнездования журавлей. Также будет полезна любая другая информация, которая позволит специалистам найти гнездовые участки журавлей и нанести их на карту. Вместе мы постараемся собрать наиболее полные данные о популяции этих краснокнижных птиц», – сообщил биолог-охотовед, кандидат биологических наук Антон Сасин. Его цитирует Инстаграм управления по охране животного мира Амурской области.