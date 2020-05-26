Рособрнадзор опубликовал уточненное расписание ЕГЭ-2020

29 и 30 июня пройдут предварительные пробные экзамены без присутствия выпускников, в ходе которых будут протестированы все экзаменационные процедуры.

«Принято коллегиальное решение провести 29 июня и 30 июня пробные экзамены. Это позволит настроить всю систему, чтобы ЕГЭ прошел без сбоев, чтобы школьники, когда придут на экзамен, могли себя безопасно чувствовать в аудиториях», - отметил министр просвещения Сергей Кравцов.

Следом за пробными экзаменами начнется этап очной сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 3 июля.

3 июля - ЕГЭ по географии, литературе и информатике.

6 и 7 июля - самый массовый ЕГЭ по русскому языку.

10 июля - по профильной математике.

13 июля - по истории и физике.

16 июля - по обществознанию и химии.

20 июля - по биологии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам.

22 и 23 июля - устная часть ЕГЭ по иностранным языкам.

Резервные дни запланированы на 24 июля (по всем предметам кроме русского и иностранных языков) и 25 июля - по всем предметам.

Для тех, кто по уважительным причинам не сможет принять участие в ЕГЭ в июле, будет дополнительный период экзаменов в августе. Расписание составлено так, чтобы все участники смогли успеть подать документы в вузы:

3 августа - ЕГЭ по географии, литературе, информатике, биологии, истории и устной части экзамена по иностранным языкам,

5 августа - ЕГЭ по русскому языку,

7 августа - по обществознанию, химии, физике, профильной математике и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам.

8 августа - резервный день для сдачи экзаменов по всем предметам.

Также прописаны такие меры: генеральная уборка помещений перед экзаменом и после него; при входе установить дозаторы с антисептиками для обработки рук; бесконтактная термометрия при входе в учебное заведение; составить график прихода учеников для недопущения скопления детей; социальная дистанция в классах - 1,5 метра; обеззараживание воздуха; исключить скопление ребят в рекреационных зонах; зигзагообразная рассадка за партами по 1 человеку; обязательное использование масок и перчаток экзаменаторами; организация питьевого режима (одноразовая посуда, дезинфекция дозаторов).

«Таким образом, календарный план ЕГЭ сохранит свои рамки и будет проведен в течение июля, - сообщают в минпросвещения. - Далее в августе ЕГЭ пройдет "второй волной" для тех, кто по уважительным причинам не сможет принять участие в июле. Так сохранятся все условия для приемной кампании и поступления учащихся в вузы».

Все даты экзаменов будут опубликованы на сайтах министерства просвещения, Рособрнадзора и доведены до каждой школы, вуза или колледжа.

Также на совещании обсудили очень важную тему - отпуска педагогов.

«Мы пришли к необходимости корректировать отпуска. Направили разъяснения во все регионы, постоянно откликаемся на все запросы, потому что наша задача сегодня - помочь всем пройти нормально этот непростой период, - рассказала председатель Общероссийского профсоюза образования Галина Меркулова. - С учителями, задействованными в ЕГЭ, нужно провести семинар, чтобы они уверенно себя чувствовали».

Сергей Кравцов также отметил, что вопрос по защите прав педагогов, их поддержки и помощи в ходе ЕГЭ будет прорабатываться с каждым регионом.

Глава Российского союза ректоров, ректор МГУ академик Виктор Садовничий отметил: «Для нас важно провести две волны зачисления. Мы со своей стороны - вузовское сообщество - готовы сделать все для этого. Также рассчитываем начать учебный год традиционно с 1 сентября», сообщает «Российская газета».

ЕГЭ будут сдавать только те, кто собирается поступать в вузы в этом году. Подать документы по результатам ЕГЭ можно будет сразу в несколько вузов, причем дистанционно. Зачисление пройдет в августе.