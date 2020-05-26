Благовещенск 2 июня отметит День города

В Благовещенске 2 июня пройдут мероприятия, посвященный 164-й годовщине основания города. Конкурсы и акции, посвященные Дню города, идут уже с 20 мая, но главные события пройдут в первую субботу лета. Все они пройдут в онлайн-формате.

Жители города могут принять участие в фотоконкурсе, флешмобах, конкурсе сувениров, видеопоздравлений, конкурсе флажков и макетов достопримечательностей.

В День города, 2 июня празднование начнется с зарядки с чемпионом, с 8 до 9 часов утра известные благовещенские спортсмены в прямом эфире со своих Инстаграм-аккаунтов проведут занятия.

С 9 часов утра на территории Городского и Первомайского парков, детской площадки на набережной реки Амур, парка Дружбы, площади ОКЦ, территориях Домов культуры сёл Садовое, Плодопитомник, Белогорье, а также предприятиях и организациях города пройдет радиоконцерт. Песни о Благовещенске будут звучать из громкоговорящей аппаратуры.

С 10 до 11 часов на территории горпарка можно послушать радиоспектакль об основателе города Николае Николаевиче Муравьёве-Амурском в исполнении артистов народного молодёжного театра имени Васильевых.

Кроме того, по городу с 9 до 13 часов и с 15 до 19 часов будет курсировать брендированный громкоговорящий автомобиль, который также будет транслировать песни о городе и создавать праздничное настроение.

В течение дня пройдут видео-экскурсии по историческим местам Благовещенска: «Архитектор Блюм и его строения в городе Благовещенске» - эту экскурсию проведет участник «Школы народного экскурсовода» София Лахтионова, «Памятники в честь заключения Айгуньского договора и казакам-первопоселенцам» - Анастасия Коновалова, «Мемориальный комплекс на стадионе "Спартак" - Елена Слободчикова.

Муниципальная библиотека имени Чехова по адресу улица Комсомольская, 3 реализует стрит-арт проект «Антоша Чехонте», в рамках которого на фасаде здания появятся эскизы комиксов о путешествии Чехова на Дальний Восток и пребывании в городе.

Завершающим мероприятием станет онлайн-концерт рок-групп города «Поздравляем, Благовещенск», он пройдет на крыше Общественно-культурного центра. запланирована трансляция в прямом эфире в Инстаграм-аккаунтах @okcblag и @amur.info, сообщает администрация Благовещенска.

Полный план мероприятий празднования 164-летия Благовещенска размещен в блоге Культпросвет.