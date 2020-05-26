Выбор читателей за 25 мая
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей понедельника, 25 мая.
В интернете появились фотографии плотины Зейской ГЭС изнутри
Зейская ГЭС внутри пустая. Фотографию вида плотины изнутри опубликовал информационный паблик города энергетиков в Инстаграме.
На 30 человек увеличилось количество заболевших коронавирусом в Амурской области
25 мая в Амурской области в установленном порядке лабораторно подтверждено 30 новых случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). Темп прироста за последние сутки составил 8,5 %.
Минздрав Приамурья: с начала эпидемии скончались 5 пациентов с положительным результатом на коронавирус
В Амурской области скончались 5 человек с диагнозом COVID-19. При этом коронавирус стал причиной смерти только одного амурчанина, сообщила и.о. министра здравоохранения Светлана Леонтьева.
Дождь в Благовещенске залил рекорд 1978 года
Амурские метеорологи зафиксировали дождевой рекорд в областном центре Приамурья. Осадки за сутки превысили месячную норму.
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