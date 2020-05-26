В закрытом Шимановске трое контактировавших с COVID пытались получить пропуска

Три жителя Шимановска, которые контактировали с больными коронавирусом, намеревались покинуть город. Они подали заявления в бюро пропусков, но им было отказано в оформлении разрешительных документов.

Эти люди должны были находиться на самоизоляции. Гражданам не просто отказали в получении пропуска, но и напомнили о возможном административном наказании.

Также на железнодорожном вокзале Шимановска был обнаружен пассажир с повышенной температурой, который был сразу госпитализирован. Еще одному пассажиру было обосновано отказано в выходе в город.

Ограничения на выезд и въезд в Шимановск вступили в силу 18 мая. Попасть в город, как и покинуть его, можно только через два специально оборудованных КПП. Один, основной, располагается на пути с федеральной автодороги «Амур», второй — у выхода на так называемую Кумарскую трассу, которая ведет в крупные села Шимановского района. Также въехать с пропусками можно в селах Случайное, Петруши, железнодорожные станции Петруши и Берея. Общее население сел составляет около 500 человек.

«На пропускных пунктах организовано круглосуточное дежурство. Наряды состоят из сотрудников полиции, Росгвардии, медиков, специалиста бюро пропусков и дезинфекторов. Последними проводится санитарная обработка въезжающих и выезжающих машин», — рассказала исполняющая обязанности мэра Шимановска Оксана Базылева.

Перекрыты и другие пути в город. Всего заблокировано четыре дороги. При этом, для удобства жителей города и области уже работает электронная система оформления пропусков.

«Заявление на получение пропуска можно подать на сайте Правительства Амурской области в разделе «Получение пропуска на въезд в города и районы области закрытие в связи с пандемией», ссылка на раздел размещена и на сайте городской администрации. Развернуто три пункта очной подачи заявлений — администрация города Шимановска, городская библиотека и подростковый клуб "Подснежник". В двенадцатичасовом режиме организована работа бюро пропусков», — рассказала начальник бюро пропусков Альбина Трофименко, сообщает газета «Победа».