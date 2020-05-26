Прокуратура потребовала сделать дороги в Архаринском районе

В Архаринском районе благодаря вмешательству прокуратуры в поселке Кундур дороги станут лучше и безопаснее. Нарушения были выявлены после проверки.

Выяснилось, что участки местных автомобильных дорог не были оборудованы дорожными знаками, на проезжей части имелись дефекты асфальтобетонного покрытия в виде выбоин, занижение обочин.

По результатам проверки прокурор Архаринского района главе администрации Кундурского сельсовета внес представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

Кроме этого, прокурора района в отношении главы администрации Кундурского сельсовета возбудил дело об административном правонарушении по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог».

По постановлению прокурора виновное лицо привлечено к ответственности в виде штрафа 20 тысяч рублей, сообщается на сайте прокуратуры Амурской области.