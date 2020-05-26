55 амурских студентов получат стипендию имени Муравьева-Амурского

Летом студенты пяти амурских вузов и 14 ссузов станут получателями именной стипендии генерал-губернатора Восточной Сибири Муравьева-Амурского. Список фамилий из 55 человек, удостоенных денежного поощрения, в ходе заочного голосования утвердили амурские парламентарии.

В списке стипендиатов не только то, кто хорошо учатся, но и принимает активное участие в общественной жизни учебного заведения, добивается успехов в научной и спортивной деятельности, поддерживает волонтерское движение. Больше всего получателей из Амурского государственного университета (9 человек), по пять представителей от Дальневосточного государственного аграрного университета, Благовещенского государственного педагогического университета и Амурского колледжа сервиса и торговли.

Из областной казны студенты вузов (25 человек) получат по 10 000 рублей каждый, учащиеся ссузов (30 человек) – по 5 000 рублей, сообщает сайт законодательного собрания.

«Награждение ребят всегда проходило в торжественной обстановке, – рассказал председатель законодательного собрания Вячеслав Логинов. – В этом году из-за ограничительных мер, сценарий будет иным – именные сертификаты, подтверждающие получение денежного поощрения, мы передадим в учебные заведения для вручения стипендиатам. Параллельно ребятам будут перечислены денежные средства».

Именная стипендия имени Муравьева-Амурского выдается с 1997 года. Первые годы ее получателями были студенты вузов, отличившиеся в учебе и в научных разработках. Студентам средних специальных образовательных организаций денежное поощрение вручается с 2016 года.