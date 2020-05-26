В эфире «Дневного Эха» – о работе Амурского областного театра кукол на удалёнке

Тема «Дневного Эха» – «Активная жизнь Амурского областного театра кукол на удалёнке». С директором театра Лидией Потёмкиной побеседует ведущий Алексей Воскобойников.

Дневной разворот проведут Алексей Воскобойников и Екатерина Кузьмина

В вечернем эфире в рубрике «Архив. Лучшее» – интервью Эльвиры Оверченко и Михаила Митрофанова с председателем Амурского отделения Российского исторического общества, доцентом БГПУ, кандидатом исторических наук Дмитрием Болотиным. Тема: «В год 100-летия революции о том, что же произошло с Россией в 1917 году». Интервью прозвучало в эфире радиостанции в мае 2017 года.

Утренний эфир «Эха» - с 7:00 до 9:00 (по будням) и с 9:00 до 10:00 (по субботам). Дневной эфир – с 12:00 до 13:00 (по будням). Вечерний эфир – с 17:00 до 18:30 (по будням).

Программа «Эхо Москвы в Благовещенске» выходит на частоте 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5.

Вы также можете предложить свои темы для обсуждения, написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.